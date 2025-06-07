5 kuyumcudan 3 milyon TL'lik hırsızlık! 16 yaşında suç makinesi!

İstanbul'da olay, 13 Mayıs'ta Akşemsettin Mahallesi Fevzi Paşa Caddesi'ndeki kuyumcuda meydana geldi. Çarşaf giyerek yüzlerini kapatan iki kadın, müşteri gibi girdikleri kuyumcuda 375 bin lira değerinde ziynet eşyası çaldı.

AYNI YÖNTEMLE BİRÇOK HIRSIZLIK DHA'daki habere göre ihbar üzerine şüphelileri yakalamak için çalışma başlatan Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, şüphelilerin aynı yöntemi kullanarak başka kuyumculardan da hırsızlık yaptığını belirlendi.

BİRİ OYALIYOR DİĞERİ ÇALIYOR Güvenlik kameralarını inceleyen ekipler, görüntülerde iki hırsızdan birinin iş yeri sahibini oyaladığını o sırada diğerinin hırsızlık yaptığını belirledi. REKLAM

3 MİLYON TL'LİK ZİYNET ÇALDILAR Şüphelilerin aynı yöntemle 5 kuyumcudan hırsızlık yaptıkları, 3 milyon lira değerinde ziynet eşyası çaldıkları belirlendi.