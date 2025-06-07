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        Haberler Gündem 3. Sayfa 5 kuyumcudan 3 milyon TL'lik hırsızlık! 16 yaşında suç makinesi | SON DAKİKA HABERLER | Son dakika haberleri

        5 kuyumcudan 3 milyon TL'lik hırsızlık! 16 yaşında suç makinesi!

        İstanbul'da, çarşaf giyerek müşteri gibi girdikleri kuyumculardan ziynet eşyalarını bakıyormuş gibi yaparak yaklaşık 3 milyon lira değerinde altın çalan iki kadın yakalandı. Şüphelilerden 16 yaşındaki S.K.'nin 51 suç kaydı olduğu ortaya çıkarken, hırsızlık anları güvenlik kamerasına yansıdı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 07.06.2025 - 11:53 Güncelleme: 07.06.2025 - 13:21
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        5 kuyumcudan 3 milyon TL'lik hırsızlık! 16 yaşında suç makinesi!
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        İstanbul'da olay, 13 Mayıs'ta Akşemsettin Mahallesi Fevzi Paşa Caddesi'ndeki kuyumcuda meydana geldi. Çarşaf giyerek yüzlerini kapatan iki kadın, müşteri gibi girdikleri kuyumcuda 375 bin lira değerinde ziynet eşyası çaldı.

        AYNI YÖNTEMLE BİRÇOK HIRSIZLIK

        DHA'daki habere göre ihbar üzerine şüphelileri yakalamak için çalışma başlatan Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, şüphelilerin aynı yöntemi kullanarak başka kuyumculardan da hırsızlık yaptığını belirlendi.

        BİRİ OYALIYOR DİĞERİ ÇALIYOR

        Güvenlik kameralarını inceleyen ekipler, görüntülerde iki hırsızdan birinin iş yeri sahibini oyaladığını o sırada diğerinin hırsızlık yaptığını belirledi.

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        3 MİLYON TL'LİK ZİYNET ÇALDILAR

        Şüphelilerin aynı yöntemle 5 kuyumcudan hırsızlık yaptıkları, 3 milyon lira değerinde ziynet eşyası çaldıkları belirlendi.

        SUÇ MAKİNELERİ TUTUKLANDILAR

        Polis kimliklerini tespit ettiği şüpheliler N.P. (27) ile S.K.'yi (16) Küçükçekmece'de düzenlenen operasyonla yakaladı. Şüphelilerden N.P.'nin daha önceden 39 suç kaydı olduğu belirlendi. Yaşı küçük olduğu için Çocuk Şube Müdürlüğüne gönderilen diğer şüpheli S.K.'nın ise 51 suç kaydı olduğu ortaya çıktı.

        Emniyette işlemleri tamamlandıktan sonra adliyeye sevk edilen şüpheliler tutuklanarak cezaevine gönderildiler.

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