5 kuyumcudan 3 milyon TL'lik hırsızlık! 16 yaşında suç makinesi!
İstanbul'da, çarşaf giyerek müşteri gibi girdikleri kuyumculardan ziynet eşyalarını bakıyormuş gibi yaparak yaklaşık 3 milyon lira değerinde altın çalan iki kadın yakalandı. Şüphelilerden 16 yaşındaki S.K.'nin 51 suç kaydı olduğu ortaya çıkarken, hırsızlık anları güvenlik kamerasına yansıdı
İstanbul'da olay, 13 Mayıs'ta Akşemsettin Mahallesi Fevzi Paşa Caddesi'ndeki kuyumcuda meydana geldi. Çarşaf giyerek yüzlerini kapatan iki kadın, müşteri gibi girdikleri kuyumcuda 375 bin lira değerinde ziynet eşyası çaldı.
AYNI YÖNTEMLE BİRÇOK HIRSIZLIK
DHA'daki habere göre ihbar üzerine şüphelileri yakalamak için çalışma başlatan Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, şüphelilerin aynı yöntemi kullanarak başka kuyumculardan da hırsızlık yaptığını belirlendi.
BİRİ OYALIYOR DİĞERİ ÇALIYOR
Güvenlik kameralarını inceleyen ekipler, görüntülerde iki hırsızdan birinin iş yeri sahibini oyaladığını o sırada diğerinin hırsızlık yaptığını belirledi.
3 MİLYON TL'LİK ZİYNET ÇALDILAR
Şüphelilerin aynı yöntemle 5 kuyumcudan hırsızlık yaptıkları, 3 milyon lira değerinde ziynet eşyası çaldıkları belirlendi.
SUÇ MAKİNELERİ TUTUKLANDILAR
Polis kimliklerini tespit ettiği şüpheliler N.P. (27) ile S.K.'yi (16) Küçükçekmece'de düzenlenen operasyonla yakaladı. Şüphelilerden N.P.'nin daha önceden 39 suç kaydı olduğu belirlendi. Yaşı küçük olduğu için Çocuk Şube Müdürlüğüne gönderilen diğer şüpheli S.K.'nın ise 51 suç kaydı olduğu ortaya çıktı.
Emniyette işlemleri tamamlandıktan sonra adliyeye sevk edilen şüpheliler tutuklanarak cezaevine gönderildiler.