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        Haberler Gündem 6 katlı binadan bu kez 20 kamyon çöp çıktı - Güncel haberler

        6 katlı binadan bu kez 20 kamyon çöp çıktı

        Antalya'nın Kepez ilçesinde geçen yıl 16 kamyon çöp çıkarılan bir çifte ait 6 katlı binadan yine kokular gelince temizlik çalışması yapıldı, bu kez 20 kamyon çöp çıkarıldı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 26.06.2025 - 18:09 Güncelleme: 26.06.2025 - 18:09
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        Kepez'in Yeşilyurt Mahallesi'nde 4305 Sokak'ta çevreyi saran kötü koku üzerine Kepez Belediyesi ekipleri, Kepez Kaymakamlığı ve Hıfzıssıhha Kurulu kararı doğrultusunda, koku gelen binanın temizlenmesi kararı alındı.

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        A.Ş. ve E.Ş. çiftine ait 6 katlı binada Temizlik İşleri Müdürlüğü, Zabıta Müdürlüğü, Sağlık İşleri Müdürlüğü ekiplerinin katılımıyla kapsamlı temizlik çalışması yürütüldü.

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        Binadan, çöp konteynerlerinden ve sokaklardan toplanan kağıtlardan pet şişelere kadar her türlü geri dönüşüm malzemesi ile çürümüş ve kullanma tarihi geçmiş gıda malzemelerinin yer aldığı 20 kamyon dolusu çöp, binadan çıkarılıp götürüldü.

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        DETERJANLI SU İLE YIKANDI

        Apartmanın çöplerden arındırılmasının ardından Sağlık İşleri Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, binayı deterjanlı suyla yıkayarak hijyenik hale getirdi.

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        Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı ekipler de ilaçlama ve dezenfeksiyon işlemlerini gerçekleştirerek haşere ile mücadele kapsamında ilaçlama yaptı.

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        Diğer yandan 2024 yılı Ağustos ayında aynı binada yapılan temizlik çalışmasında 16 kamyon çöp çıkarıldığı belirtildi.

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        Fotoğraf, DHA tarafından servis edilmiştir.

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