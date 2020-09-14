8 ülkeden 42 müzisyen

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Fahir Atakoğlu yeni albümü 'For Love' (Aşk İçin) ile farklı müzik kültürlerini bir araya getirdi. Müzik dünyasının ünlü müzisyen, 13 eserden oluşan bu eser için dünyanın dört bir yanından gelen müzisyenlerle bir araya geldi.

İspanya'dan Buika, İtalya'dan Letizia Gambi, Brezilya'dan Luciana Souza gibi dünyaca ünlü şarkıcıların vokal olarak eşlik ettiği albümde, ABD'li, İspanyol, İtalyan, Fransız, Kübalı, Kanadalı, Brezilyalı ve Türk olmak üzere 8 ayrı ülkeden 42 müzisyen yer aldı.

Fahir Atakoğlu For Love (Aşk İçin) adlı albümün kapağında eşi Tülin Atakoğlu'nun yaptığı bir yağlıboya çalışmasına yer verdi. Türkiye'de filmler ve müzik dünyasının yıldız isimleri için yaptığı bestelerin yanı sıra dünya çapında hazırladığı albümlerle de ülkemizi başarıyla temsil eden Atakoğlu, bu özel projeyi "Farklı ülkelerden, farklı dilleri olan, farklı sanatçıları bir araya getirmek istedim" sözleriyle anlattı. Albümün çıkış şarkısı 'Por Amor'u (For Love) dünyaca ünlü şarkıcı Buika seslendirdi. 'Por Amor' şarkısının sözlerine de imza atan Buika, 1994'te Sertab Erener'in seslendirdiği, bestesine Fahir Atakoğlu'nun imza attığı 'Lal' şarkısını çok beğenip İspanyolca yazdığı sözlerle şarkıyı yorumladı.

Dünyanın önde gelen caz müzik eleştirmeni ABD'li Bill Milkowski 'İflah Olmaz Bir Romantik' başlıklı yazısında, "Dünyanın dört bir yanından farklı müzik kültürlerinin izlerini birleştirerek şaşırtıcı bir orijinallikle kendini ifade ederken her zaman ana vatanının kültürüne de bağlı kalıyor" sözleriyle Atakoğlu'na olan hayranlığını dile getirdi.