Güney Koreli Samsung Electronics’in her yıl tüketici elektroniği kategorisindeki yeni ürün gamını sergilemek amacıyla MENA Bölgesi’ne (Ortadoğu ve Kuzey Afrika) yönelik gerçekleştirdiği MENA Forum 2019 etkinliğine bu yıl, Türkiye ev sahipliği yaptı.

7-8 Mart tarihlerinde Antalya’da düzenlenen ve 18 ülkeden iş ortaklarının katıldığı Samsung MENA Forum 2019’da, Samsung’un tüketici elektroniğindeki yeni ürünlerinin yanısıra MENA bölgesi ile eş zamanlı olarak 8K QLED TV’lerin lansmanı da gerçekleştirildi.

Forumda 98 inç 8K QLED TV’yi sergileyen şirket, MENA Forum’da bölgesel lansmanını gerçekleştirdiği 8K QLED TV’lerin Mayıs ayında Türkiye’de olacağını duyurdu. Verilen bilgiye göre Samsung’un 2019 QLED serisi, bir Quantum işlemci 8K chip gömülü olarak geliyor.

İnternet üzerinden, dekoder aracılığıyla, HDMI bağlantı, USB veya mobil ekran yansıtma ile içerik izlerken, Samsung'un yapay zeka tabanlı teknolojisi, içeriğin kendi çözünürlüğünden bağımsız olarak her türlü içeriği tanıyabiliyor ve görüntü kalitesini yaklaşık 8K’ya yükseltebiliyor.

Samsung’un yeni seri akıllı televizyonları aracılığıyla ayrıca kullanıcılar, iTunes’dan satın aldıklarını film ve dizi gibi içeriklere de ulaşabilecekler.

Forumda konuşan Samsung Electronics Türkiye Başkanı DaeHyun Kim ve Samsung Electronics Türkiye Tüketici Elektroniği Satış ve Pazarlamadan Sorumlu Başkan Yardımcısı Mert Gürsoy, Samsung’un Türkiye’deki hedefinin televizyonda kalıcı bir şekilde 1 numara, beyaz eşyada ise ilk 3 oyuncudan biri olmak olduğunun altını çizdi.

MAĞAZA SAYISINI 450’YE ÇIKARACAK

Samsung’un Türkiye’de tüketici elektroniği alanındaki 2018 yılı performansını değerlendiren Samsung Electronics Türkiye Tüketici Elektroniği Satış ve Pazarlamadan Sorumlu Başkan Yardımcısı Mert Gürsoy ise şu bilgileri paylaştı: “Türkiye’de TV pazarına son 3 yıldır cirosal anlamda liderlik yapıyoruz. 2018’i de yüzde 24 pazar payı ile lider olarak kapattık. Üst segment modellerde 55 inç üzerinde yüzde 39, 75 inç üzerinde yüzde 67, Ultra HD TV’lerde ise yüzde 37 pazar payına sahibiz.”

Gürsoy, Türkiye’deki 2019 yılı planlarıyla ilgili olarak ise şu bilgileri verdi: “Özellikle taksit sınırlandırılmasının getirildiği dönemde, çeyiz kanalı diye adlandırdığımız tüketiciyi finanse eden kanaldaki iş ortağı sayımızı 15’ten 37’ye çıkardık. Türkiye’nin dört bir yanında yeni mağazalar açmaya devam edeceğiz. Bayi kanalını ve distribütör ağını geliştireceğimiz yeni hibrit kanal yapısı ile mağaza sayımızı 2020 sonu itibariyle 450’ye çıkarmayı hedefliyoruz.”

‘KONJONKTÜRE BAKMIYORUZ…’

Samsung Electronics'in bu yıl 50. Yılını kutladığına dikkat çeken Samsung Electronics Türkiye Başkanı DaeHyun Kim, “Yapay zeka ve 5G gibi yeni teknolojileri geliştirmek için önümüzdeki 3 yıl içinde 22 milyar dolar tutarında yatırım gerçekleştireceğiz. 5G'deki bilgimizin Türk halkına yararlı olmasını sağlamak için anlaşmalar yapıyoruz. Siyasi ve ekonomik konjonktüre bakmaksızın, Türk tüketicisinin hayatına değer katmaya devam edeceğiz” dedi.

MENA Forum'da konuşan Samsung Electronics Türkiye Başkanı Kim, “Katlanabilir telefonumuz Galaxy Fold ile tüketicilerimizi heyecanlandıran bir ürün ortaya çıkardık. Açıldığında 7.3 inç büyüklüğüne ulaşan Galaxy Fold ile YouTube, WhatsApp ve Google'ı aynı anda kullanabiliyorsunuz” diye konuştu.