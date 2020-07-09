Koronavirüs Türkiye vaka ve ölü sayısı kaç? Corona Türkiye tablosu son durum nasıl? soruları tüm vatandaşların gündeminde. Koronavirüs tablosu Sağlık Bakanı Koca tarafından günlük olarak açıklanıyor. Dün akşam resmi Twitter hesabından açıklama yapan Bakan Koca, son corona virüs tablosunu duyurdu. Peki, 9 Temmuz 2020 Corona Türkiye tablosu açıklandı mı?

CORONA VİRÜS TABLOSU AÇIKLANDI MI? 9 TEMMUZ 2020

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, her gün son 24 saate ait verilerin yer aldığı günlük koronavirüs tablosunu açıklıyor. Bakan Koca günlük koronavirüs tablosunun genellikle saat 20.00'da civarında resmi Twitter hesabı üzerinden yapıyor. 9 Temmuz koronavirüs tablosu açıklanır açıklanmaz detaylar haberimizde yer alacak.

8 TEMMUZ 2020 KORONAVİRÜS TABLOSU

8 Temmuz Coronavirüs tablosu Sağlık Bakanı Fahrettin Koca tarafından dün akşam resmi Twitter hesabı üzerinden duyuruldu. Bakan Koca "Bazı büyük kentlerde en yüksek haftalık vaka sayıları salgının 5. haftasında görülmüştü. Tedbirlerle bunu düşüşler izledi. 13 ilimizde en yüksek haftalık vaka sayılarına son 1 ay içinde veya yeni ulaşılmaktadır. Yeni vakalar belli illerde yoğunlaşmaktadır." dedi.

5 BİN 282 CORONA VİRÜS HASTASI HAYATINI KAYBETTİ, TOPLAM VAKA SAYISI 208 BİN 938

Bakan Koca'nın açıkladığı covid19.saglik.gov.tr'deki son koronavirüs tablosuna göre, dün yapılan 49 bin 302 testten 1041'i pozitif çıktı, 22 hasta da hayatını kaybetti. Toplam hasta sayısı 208 bin 938 oldu. Toplamda 5 bin 282 hasta koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti. Yoğun bakımdaki hasta sayısı 1172, entübe edilmiş hasta sayısı 406 oldu. 187 bin 511 hasta da iyileşti.

CORONA VİRÜS HARİTASINDA SON DURUM İÇİN TIKLAYIN

SAĞLIK BAKANI KOCA'DAN KORONAVİRÜS SALGININA İLİŞKİN ÖNEMLİ AÇIKLAMALAR

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, video konferansla gerçekleştirilen Koronavirüs Bilim Kurulu Toplantısı sonrasında açıklamalarda bulundu.

Asker uğurlamasında uğurlayan ve uğurlananların hiçbirinin risk almaması gerektiğini ifade eden Koca, "Sağlık da vatani göreve saygı da bunu icap ettirir." dedi.

Bakan Koca, "Tatile gidenler tedbirlerin tatilcilerin lehine olduğunu bilmelidir. Kalabalıklardan uzaklaşanlar mesafe kuralını uygularsa müteşekkir kalırız" diye konuştu.

Koca, "Düğün, nişan gibi törenlerde toplum sağlığı adına 'gözlemci' bulundurulması yönünde hazırlık söz konusudur." dedi.

ABD SON DURUM

ABD'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında ölenlerin sayısı son 24 saatte 977 artarak 134 bin 18'e yükseldi.

ABD, Kovid-19 salgınının merkezi ve en çok can kaybının yaşandığı ülke olmaya devam ediyor.

Dünyadaki Kovid-19 verilerinin derlendiği "Worldometer" internet sitesine göre, ülkede virüs bulaşan kişi sayısı son 24 saatte 56 bin 361 artarak 3 milyon 98 bin 311'e ulaştı.

Virüs nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı ise son 24 saatte 977 artarak 134 bin 18'e çıktı.

Dünyada en fazla vaka görülen ülkeler sıralamasında ABD'yi 1 milyon 674 bin 655 vakayla Brezilya, 750 bin 580 vakayla Hindistan ve 700 bin 792 vakayla Rusya izliyor.

Günlük vaka ve ölü sayısındaki düşüşe rağmen New York, ABD'de "salgından en fazla etkilenen eyalet" konumunu sürdürüyor.

New York'ta şimdiye kadar 423 bin 493 kişiye virüs bulaştı, 32 bin 292 kişi hayatını kaybetti.

New York'u 287 binden fazla vakayla California ve 219 bini geçen vakayla Teksas takip ediyor.

ABD'de Kovid-19 testi yapılan kişi sayısı 38 milyon 816 bini, iyileşenlerin sayısı 1 milyon 355 bini geçti.

İNGİLTERE'DE SON DURUM

İngiltere'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı 44 bin 517’ye yükseldi.

Sağlık Bakanlığının verilerine göre, ülkede son 24 saatte Kovid-19 nedeniyle 126 kişi hayatını kaybetti, böylece toplam ölü sayısı 44 bin 517’ye çıktı.

Vaka sayısı son 24 saatte 630 artarken, toplam sayı 286 bin 979 oldu.

İngiltere, Kovid-19 kaynaklı ölümlerde Avrupa'da birinci, dünya genelinde ABD ve Brezilya'dan sonra üçüncü sırada bulunuyor.