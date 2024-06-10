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        Haberler Spor Futbol Milli Takım A Milli Takım'da Semih Kılıçsoy ilk kez 11'de! - Futbol Haberleri

        A Milli Takım'da Semih Kılıçsoy ilk kez 11'de!

        A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Vincenzo Montella son oynadıkları İtalya maçının 11'ine göre Polonya karşısında 7 değişiklik yaptı. Milli takımın genç futbolcusu Semih Kılıçsoy, Polonya karşılaşmasına 11'de başladı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.06.2024 - 22:18 Güncelleme: 10.06.2024 - 22:18
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        Semih Kılıçsoy ilk kez 11'de!
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        Hazırlık maçında Polonya'ya konuk olan A Milli Futbol Takımı'nda teknik direktör Vincenzo Montella, İtalya ile oynanan son hazırlık karşılaşmasına göre ilk 11'de 7 değişikliğe gitti.

        İtalya maçının başlangıç kadrosunda yer alan Altay Bayındır, Zeki Çelik, Ozan Kabak, Oğuz Aydın, Yusuf Yazıcı, Kenan Yıldız ve Barış Alper Yılmaz'ın yerine Polonya karşısında Mert Günok, Samet Akaydın, Salih Özcan, İrfan Can Kahveci, Orkun Kökcü, Kerem Aktürkoğlu ve Semih Kılıçsoy ilk 11'de sahaya çıktı.

        Kaan Ayhan, Mert Müldür, Abdülkerim Bardakcı ve Hakan Çalhanoğlu ise İtalya maçından sonra Polonya karşısında da ilk 11'de şans buldu.

        Milli takımın yedek kulübesinde de Altay Bayındır, Uğurcan Çakır, Yasin Özcan, Merih Demiral, Okay Yokuşlu, Arda Güler, Cenk Tosun, Yusuf Yazıcı, İsmail Yüksek, Kenan Yıldız, Ferdi Kadıoğlu, Barış Alper Yılmaz, Yunus Akgün ve Bertuğ Yıldırım görev bekledi.

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        Zeki Çelik ve Ahmetcan Kaplan ise sakatlıkları nedeniyle kadroda yer alamadı.

        SEMİH KILIÇSOY İLK KEZ 11'DE

        Milli takımın genç oyuncularından Semih Kılıçsoy, A Milli Takım formasıyla ilk kez bir maçta ilk 11'de sahaya çıktı.

        Teknik direktör Vincenzo Montella, İtalya karşılaşmasının ikinci yarısında ilk kez A Milli Takım'da şans verdiği Semih'i Polonya karşısında ilk 11'de sahaya sürdü.

        YASİN ÖZCAN MAÇ KADROSUNDA

        Ümit Milli Takımı’nın aday kadrosunda bulunan savunma oyuncusu Yasin Özcan, A Milli Takımı’nın Polonya ile yapacağı özel maçın müsabaka kadrosuna dahil edildi.

        Genç futbolcu, ilk 11'de yer almazken, yedekler arasında forma şansı bekledi.

        BAKAN BAK'TAN MİLLİ TAKIMA ZİYARET

        Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak ile Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Mehmet Büyükekşi, Polonya maçı öncesi başkent Varşova'da kamp yaptıkları otelde A Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella ve oyuncular ile bir araya geldi. Ziyarette TFF Başkan Vekili, İcra Kurulu Üyesi, FIFA, UEFA İlişkileri ve Dış İlişkilerden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Mustafa Eröğüt ve Milli Takımlardan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Hamit Altıntop da yer aldı.

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        Montella ile kısa bir süre sohbet ederek Avrupa Şampiyonası öncesi takımın durumu hakkında bilgi alan Bakan Bak ile Başkan Büyükekşi, tek tek oyuncularla da görüşerek Polonya maçı için başarı diledi. Montella ve ay-yıldızlı futbolcular, destekleri için Bakan Osman Aşkın Bak ve TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi'ye teşekkür etti.

        FEDERASYON BAŞKANLARI BULUŞTU

        TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi, EURO 2024'ün son hazırlık maçı öncesi Polonya Futbol Federasyonu Başkanı Cezary Kulesza ile bir araya geldi.

        Başkent Varşova'da PGE Narodowy Stadı'nda oynanan müsabaka öncesi gerçekleşen görüşmede Başkan Büyükekşi'ye TFF yönetim kurulu üyeleri de eşlik etti.

        TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi ve Polonya Futbol Federasyonu Başkanı Cezary Kulesza hem milli maç hem de Avrupa Şampiyonası finallerinde başarı dileklerini iletti. Dostluk mesajlarının verildiği görüşme karşılıklı hediye takdimleri ile sona erdi.

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