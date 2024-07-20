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        Haberler Dünya ABD Başkanı Biden ve İsrail Başbakanı Netanyahu, ateşkes ve esir takasını görüşecek | Dış Haberler

        ABD Başkanı Biden ve İsrail Başbakanı Netanyahu, ateşkes ve esir takasını görüşecek

        ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan, ABD Başkanı Joe Biden ve İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun, 22 Temmuz'da Washington'da düzenlenecek görüşmede, Gazze'de ateşkes ve esir takası konusunda anlaşmaya varmanın yollarını ele alacaklarını duyurdu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.07.2024 - 13:30 Güncelleme: 20.07.2024 - 13:30
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        Biden ve Netanyahu Washington'da görüşecek
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        ABD'nin Colorado eyaletinde düzenlenen 2024 Aspen Güvenlik Forumu'nda konuşan Sullivan, Biden'ın, Netanyahu ile bu anlaşmanın gelecek haftalarda sağlanmasına odaklanacağını belirtti.

        Sullivan, 22 Temmuz'da Washington'da düzenlenecek görüşmenin odak noktasının ateşkes ve esir takası anlaşması olacağını kaydederek Netanyahu'nun, ABD Kongresi'ne hitaben yapması beklenen konuşmasından önce İsrail hükümetiyle yapıcı diyaloglar kurmayı umduğunun altını çizdi.

        Anlaşmanın "1. aşamadan 2. aşamaya geçişindeki" bazı teknik ayrıntıların çalışılması gerektiğini söyleyen Sullivan, "Önümüzde bazı engellerin olduğunun farkındayız, önümüzdeki haftayı bu engelleri aşmak ve anlaşmaya varmak için kullanmalıyız." dedi.

        Sullivan, Kasım 2023'te yapılan esir takası anlaşmasından bu yana elde edilen en iyi fırsatın da şu an olduğunu vurguladı.

        ABD Kongresindeki Cumhuriyetçi ve Demokrat liderler 31 Mayıs'ta, İsrail ile dayanışmalarını göstermek amacıyla Başbakan Binyamin Netanyahu'yu, 24 Temmuz'daki Kongre'nin ortak oturumunda hitap etmesi için davet etmişti.

        ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Cumhuriyetçi Mike Johnson, haziranda, X sosyal medya platformundan yaptığı paylaşımda, Netanyahu'nun, Cumhuriyetçi ve Demokrat liderlerin davetini kabul ettiğini, 24 Temmuz'da ABD Kongresi'nde konuşacağını duyurmuştu.

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