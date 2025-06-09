Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Spor Futbol Milli Takım ABD'de Arda Güler çılgınlığı! - Futbol Haberleri

        ABD'de Arda Güler çılgınlığı!

        A Milli Futbol Takımımız'ın ABD ile oynadığı hazırlık maçında Arda Güler damga vurdu. Genç yıldızı yakından gören gençler şaşkınlıklarını gizleyemezken, güvenlik görevlileri de imza almak ve fotoğraf çekilmek için adeta sıraya girdi.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 09.06.2025 - 14:28 Güncelleme: 09.06.2025 - 14:28
        ABONE OL
        ABONE OL
        ABD'de Arda Güler çılgınlığı!
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        2026 Dünya Kupası Elemeleri için hazırlıklarını sürdüren A Milli Futbol Takımımız, özel maçta ABD ile karşı karşıya geldi.

        Millilerimiz 1. dakikada 1-0 geride düşse de, Arda Güler ve Kerem Aktürkoğlu'nun golleriyle sahadan 2-1 galibiyetle ayrılmasını bildi.

        Bu maçta sahada 1 gol kaydeden Arda Güler'e, ABD'li taraftarların ilgili de gündem oldu. 20 yaşındaki futbolcunun yanından geçen ABD'li gençlerin şaşkınlıkları yüzlerine yansıdı ve ikonik bir fotoğraf ortaya çıktı.

        Öte yandan maç öncesi güvenlik görevlileri de soyunma odasına giden Arda Güler'den koridorlarda imza almak ve fotoğraf çektirmek için sıraya girdi.

        ÖNERİLEN VİDEO
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Kuzenlerin husumeti cinayetle bitti! Bıçaklar çekildi!
        Kuzenlerin husumeti cinayetle bitti! Bıçaklar çekildi!
        Dönüş başladı! Bakan Yerlikaya uyardı
        Dönüş başladı! Bakan Yerlikaya uyardı
        Burcu öğretmenin yardım çığlığı: Kurtarın beni bu adamdan!
        Burcu öğretmenin yardım çığlığı: Kurtarın beni bu adamdan!
        Muslera yerine 5 aday!
        Muslera yerine 5 aday!
        12 ülke vatandaşının ABD'ye seyahati resmen yasaklandı
        12 ülke vatandaşının ABD'ye seyahati resmen yasaklandı
        Çiğ tavuğu yıkar mısın? Bulaşık süngerin yeni mi?
        Çiğ tavuğu yıkar mısın? Bulaşık süngerin yeni mi?
        İsmiyle dikkat çekiyor, halk değişmesini istemiyor
        İsmiyle dikkat çekiyor, halk değişmesini istemiyor
        Türkiye'den İsrail'e Madleen tepkisi
        Türkiye'den İsrail'e Madleen tepkisi
        İsrail ordusu Madleen gemisine müdahale etti
        İsrail ordusu Madleen gemisine müdahale etti
        Galatasaray'da Osimhen bilmecesi!
        Galatasaray'da Osimhen bilmecesi!
        Hayvanları için ot biçiyordu görmedi... Isırdı ve öldürdü!
        Hayvanları için ot biçiyordu görmedi... Isırdı ve öldürdü!
        Karaciğeri temizleyen 5 yiyecek!
        Karaciğeri temizleyen 5 yiyecek!
        Silahlı kavga kanlı bitti! Baba öldü, oğlu ağır yaralı!
        Silahlı kavga kanlı bitti! Baba öldü, oğlu ağır yaralı!
        "Bağış" dedi ama... Gassal rüşvetten tutuklandı!
        "Bağış" dedi ama... Gassal rüşvetten tutuklandı!
        Uzak Doğu kökenli ve istilacı... 56. tür olarak kayıtlara geçti!
        Uzak Doğu kökenli ve istilacı... 56. tür olarak kayıtlara geçti!
        Patmos modası
        Patmos modası
        "Huzurla kal sevgilim..." Ayçiçeği tarlasında hüzün...
        "Huzurla kal sevgilim..." Ayçiçeği tarlasında hüzün...
        Ferdi Zeyrek'in sağlık durumuyla ilgili yeni açıklama
        Ferdi Zeyrek'in sağlık durumuyla ilgili yeni açıklama
        Yaprakları maydanoza benziyor! Zehirli baldıran otuna dikkat!
        Yaprakları maydanoza benziyor! Zehirli baldıran otuna dikkat!
        Zirvede neler konuşuldu?
        Zirvede neler konuşuldu?