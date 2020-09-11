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HaberlerParaBankacılık
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ABD'de dev bir bankanın başın ilk defa kadın CEO atandı

Citigroup CEO'su Michael Corbat'ın Şubat 2021'de emekliliğe ayrılmasının ardından Jane Fraser'in görevi devralacağı açıklandı. Böylece tarihte ilk defa Wall Street'in dev bankalarından birisinin başına bir kadın atandı.

Wall Street
HABERTURK.COM / AA

ABD'de ilk defa dev bir bakanın başına kadın CEO atandı. Citigroup'tan yapılan açıklamada, Michael Corbat'ın 8 yıldır sürdürdüğü CEO'luk görevinden Şubat 2021'de emekli olmayı planladığı duyuruldu.

Açıklamada, halihazırda bankanın küresel tüketici bankacılığı biriminin yönetiminde olan Jane Fraser'ın Citigroup'un yeni üst yöneticisi olarak seçildiği bildirildi.

Dev bir Wall Street bankasının ilk kadın CEO'su olacak Fraser'ın 16 yıldır Citigroup bünyesinde çalıştığı ve Corbat'ın emekli olmasının ardından görevi devralacağı aktarıldı.

'OLAĞANÜSTÜ BİR CEO OLACAK'

Açıklamada görüşlerine yer verilen Michael Corbat, bankanın finansal performansının yeni tip koronavirüs (Kovid-19) öncesi 8 yıllık süreçte istikrarlı bir gelişme gösterdiğini kaydetti.

Corbat, Fraser ile uzun yıllar çalıştığını ve kendisinden sonra görevi devralacak olmasından dolayı gurur duyduğunu belirterek "Liderliği, deneyimi ve değerleriyle olağanüstü bir CEO olacağını biliyorum" değerlendirmesinde bulundu.

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