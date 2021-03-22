Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
  • Search
  • Menu
Whatsapp Hattı0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
  • Habertürk Huawei Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
HaberlerDünya
ABONE OL

ABD'den iki Çinli yetkiliye, Uygurlara yönelik insan hakları ihlalleri nedeniyle yaptırım

ABD Hazine Bakanlığı Yabancı Varlıkları Kontrol Ofisi, Sincan Uygur Özerk Bölgesi'nde Uygurlara yönelik insan hakları ihlalleriyle ilişkili olduğu tespit edilen iki Çinli yetkiliyi yaptırım listesine aldığını açıkladı.

ABD'den iki Çinli yetkiliye, Uygurlara yönelik insan hakları ihlalleri nedeniyle yaptırım
AA

Hazine Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Çin'in Sincan Uygur Özerk Bölgesi'nde insan hakları ihlalleriyle ilişkili olduğu için yaptırım listesine alınan kişilerin, Komünist Partisi Sincan Üretim ve İnşaat Birimi Komite Sekreteri Wang Junzheng ve Sincan Kamu Güvenliği Bürosu Direktörü Chen Mingguo olduğu ifade edildi.

Açıklamada, bu kişilerin Küresel Magnitsky İnsan Hakları Sorumluluk Yasası kapsamında giren 13818 nolu Başkanlık kararnamesi kapsamında yaptırım listesine alındığı kaydedildi.

Bu yaptırımların Avrupa Birliği (AB),İngiltere ve Kanada tarafından söz konusu kişilere uygulanan yaptırımların tamamlayıcısı olduğu belirtilen açıklamada, "ABD, Sincan bölgesinde yaşanan ciddi insan hakları ihlalleri için hesap sorma konusunda tüm finansal gücünü kullanmaya kararlıdır." ifadesine yer verildi.

Wang ve Chen'in kamu görevleri dolayısıyla Sincan'daki Müslüman Uygur Türkleri dahil etnik azınlıklara karşı keyfi tutuklama ve işkence başta olmak üzere birçok insan hakkı ihlaline karıştıkları belirtilen açıklamada, bu kişilere ait ABD'deki tüm malvarlığının dondurulduğu, ABD vatandaşlarının bu kişilerle iş yapmasının yasaklandığı kaydedildi.

24 SAATGÜNÜN ÖZETİ
24 saat
24 saat günün önemli haberleri ve gelişmeleri

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

NATO Genel Sekreteri Stoltenberg: Rusya saldırgan bir tutum izliyor
DÜNYANATO Genel Sekreteri'nden Rusya çıkışı
Yunanistan, Türkiye'ye uçuş kısıtlamasını kaldırdı
DÜNYAYunanistan, Türkiye'ye uçuş kısıtlamasını kaldırdı
Lübnan'da Hariri, hükümet kurma çalışmalarında sonuç alamamasından Cumhurbaşkanı Avn'ı sorumlu tuttu
DÜNYALübnan'da hükümet kurma krizi
İngiltere'de Kanuni Sultan Süleyman portresi açık arttırmayla satılacak
DÜNYAİngiltere'de Kanuni Sultan Süleyman portresi satışa ...
Bulgaristan, Viyana Sözleşmesi'ne aykırı davrandıkları gerekçesiyle 2 Rus diplomatı sınır dışı edecek
DÜNYABulgaristan 2 Rus diplomatı sınır dışı ediyor
SON DAKİKA: Kremlin Sözcüsü Peskov: Nükleer evrak çantası her zaman Putin'in yanında - Haberler
DÜNYA'Nükleer çanta' her zaman Putin'in yanında!'
SON DAKİKA: Brezilya Devlet Başkanı Bolsonaro yine salgını unuttu, doğum gününü kutladı! - Haberler
DÜNYABolsonaro yine salgını unuttu, doğum gününü kutladı!
SON DAKİKA: ABD Başkanı Biden, Rusya Devlet Başkanı Putin'in teklifini reddetti!
DÜNYABiden, Putin'in teklifini reddetti!
SON DAKİKA: Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas'tan Türkiye açıklaması - Haberler
DÜNYAAlmanya Dışişleri Bakanı Maas'tan Türkiye açıklaması
SON DAKİKA: AB ülkelerinin dışişleri bakanları bir araya geldi: Masada Türkiye'de var! - Haberler
DÜNYAAB dışişleri bakanları toplandı