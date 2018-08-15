ABD ve Çin arasındaki ticaret savaşının resmileşmesi öncesinde siber casusluk ve İran ile ambargoyu kırdığı gerekçesiyle ZTE benzer bir yasağa maruz kalmıştı. ZTE gibi Çin merkezli olan ve onun gibi akıllı telefon ve telekom ürünleri üreten Huawei de yasaklanmasa dahi, yasaklama haberlerine konu olmuştu. Kısa süre önce ZTE üst yönetimini değiştirmeyi ve ceza ödemeyi kabul ederek, ABD'li üreticilerle iş yapabilmeye başlamış, ABD hükümet kurumlarındaki yasak kalkmıştı.

Ancak yeni imzalanan yasa, her iki şirketin de aralarında olduğu Çİnli bazı teknoloji üreticilerinin ürünlerinin ABD hükümet kurumlarınca ya da onlarla çalışmak isteyen şirketlerce satın alınmasını yasaklıyor. Önümüzdeki iki yıl içinde uygulanmasına başlanacak olan yasak, kritik durumlar haricinde ibaresiyle, belirli bileşenlerin zorunlu durumlarda kullanımını kapsamıyor.

Yasak sonrasında Federal İletişim Komisyonu da dahil birçok hükümet kurumundaki altyapı ve sistemlerin değişmesi bekleniyor.

Huawei, yaptığı açıklamayla savunma yasasına yapılan bu "rastgele eklentinin verimsiz, yanlış yönlendirilmiş ve anayasaya aykırı" olduğunu söylerken, yasağın tüketiciler ve kurumlar için maliyetleri artıracağını, "gerçek güvenlik risklerini tanımlamayı ya da tedarik zinciri güvenliğini artırmayacağını" belirtti.

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