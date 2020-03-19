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JP Morgan, koronavirüs salgınının ABD ekonomisini sert vuracağı ve 2. çeyrekte yüzde 14 daralmaya neden olabileceğini belirtti. Bu oranda bir düşüş, ekonominin 8.4 daraldığı 2008 yılındaki finansal krizinin neredeyse 2 katı.

Trump yönetiminin 1 trilyon dolarlık teşviğinin yanı sıra Fed'in ekonomiyi desteklemek için yaratıcı yollar bulmaya devam edeceği kaydediliyor.

Öte yandan, daralmanın sonuçlarından biri olarak iş gücü piyasasının da zorlanmasına kesin gözüyle bakılıyor. ILO, virüs nedeniyle küresel çapta 25 milyon işin risk altına olduğunu belirtiyor. ABD büyüme performansındaki bu denli bir daralmanın önlemler nedeniyle halkın hareket kısıtlamaları ve çalışanların mobilize olmalarını engellemesi nedeniyle öncelikle restoran, dükkan ve mağazalarda ciddi istihdam kayıplarına yol açabileceği değerlendiriliyor.

Araştırma şirketi IHS Markit, ABD, Avrupa ve Japonya'nın resesyona gireceğini ifade ederken dünyada büyümenin bu yıl sadece 0.7 olacağını, ABD ekonomisinin ise 0.2 daralacağını öngörüyor.

JP Morgan ise ABD ekonomisinin yıl genelinde yüzde 1.5 daralacağını, yüzde 3.5 ile 50 yılın en düşüğündeki işsizliğin de yıl ortasında 6.25 puana çıkacağını, yıl sonunda ise ekonomik büyümenin tekrar başlamasıyla tekrar 5.25 seviyesine gerileyeceğini tahmin ediyor.