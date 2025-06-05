Abdestsiz olarak kurban kesilir mi? Kurban keserken abdest zorunlu mu, hayvan keserken hangi dualar okunur?

KURBAN KESERKEN BESMELE ÇEKİLMESİNİN HÜKMÜ NEDİR?

İster kurban niyetiyle olsun ister başka bir amaçla olsun hayvan kesilirken besmele çekilmesi gerekir. Hayvanın kesimi esnasında besmele kasten terk edilirse, o hayvanın eti Hanefîlere göre yenmez. Ancak unutularak besmele çekilmezse, hayvanın eti yenilir. Şâfiîlere göre ise besmele çekilmese de kesilen hayvanın eti yenir.

ABDESTSİZ OLARAK KURBAN KESİLEBİLİR Mİ?

Kurban ibadetini yerine getirmek, gerekli şartları taşıyan bir hayvanı, kurban niyetiyle kesmekle gerçekleşir. Kurban ibadetinin geçerli olması için kesenin abdestli olması şartı yoktur. Bununla birlikte kurban Allah’a yakınlaşma aracı olduğu için abdestli olmak daha faziletlidir.