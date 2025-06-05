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        Haberler Bilgi Yaşam Abdestsiz olarak kurban kesilir mi? Kurban keserken abdest zorunlu mu, hayvan keserken hangi dualar okunur?

        Abdestsiz olarak kurban kesilir mi? Kurban keserken abdest zorunlu mu, hayvan keserken hangi dualar okunur?

        Abdestsiz olarak kurban kesilir mi sorusunun yanıtı Kurban Bayramı dolasıyla araştırılıyor. Kurban kesimi esnasında hayvana eziyet edilmemesi, kurban kesilirken okunacak dua ve kılınacak namaz gibi detayların yer aldığı bilgilerde, kurban kesecek kişinin yapması gerekenlere vurgu yapılıyor. Peki Abdestsiz olarak kurban kesilir mi? Kurban keserken abdest zorunlu mu, hayvan keserken hangi dualar okunur?

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 05.06.2025 - 22:07 Güncelleme: 05.06.2025 - 22:07
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        Kurban kesecek kişinin yapması gerekenler, İslam dininde vacip olarak bilinen ibadetlerini gerçekleştirmek isteyen vatandaşların araştırdığı konular arasında yer alıyor. Peki Abdestsiz olarak kurban kesilir mi? Kurban keserken abdest zorunlu mu, hayvan keserken hangi dualar okunur?

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        KURBAN KESERKEN BESMELE ÇEKİLMESİNİN HÜKMÜ NEDİR?

        İster kurban niyetiyle olsun ister başka bir amaçla olsun hayvan kesilirken besmele çekilmesi gerekir. Hayvanın kesimi esnasında besmele kasten terk edilirse, o hayvanın eti Hanefîlere göre yenmez. Ancak unutularak besmele çekilmezse, hayvanın eti yenilir. Şâfiîlere göre ise besmele çekilmese de kesilen hayvanın eti yenir.

        ABDESTSİZ OLARAK KURBAN KESİLEBİLİR Mİ?

        Kurban ibadetini yerine getirmek, gerekli şartları taşıyan bir hayvanı, kurban niyetiyle kesmekle gerçekleşir. Kurban ibadetinin geçerli olması için kesenin abdestli olması şartı yoktur. Bununla birlikte kurban Allah’a yakınlaşma aracı olduğu için abdestli olmak daha faziletlidir.

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        KURBAN KESİMİ SIRASINDA HANGİ DUALAR OKUNABİLİR?

        Kurban kesilirken “Bismillahi Allahü ekber” denilir ve şu âyetler okunabilir:

        “De ki: Şüphesiz benim namazım, ibadetim/kurbanım, hayatım ve ölümüm hepsi âlemlerin Rabbi Allah içindir. O’nun ortağı yoktur. Bana sadece bu emredildi ve ben Allah’a teslim olanların ilkiyim.” (En’âm, 6/162-163)

        “Ben, hakka yönelen birisi olarak yüzümü, gökleri ve yeri yaratana döndürdüm. Ben, Allah’a ortak koşanlardan değilim.” (En’âm, 6/79)

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