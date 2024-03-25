AI (Artificial Intelligence) yani ‘yapay zeka’ son birkaç yılın en çok konuşulan teknolojik gelişimi... Bu gelişim, birçok kolaylığı beraberinde getirdiği gibi, bazı mesleklerin ortadan kalkması, istismar ve dolandırıcılık gibi kötü internet girişimlerinin kolaylaşması gibi bazı olumsuzlukları da beraberinde taşıyor. Bu konularda ciddi tartışmalar gündemde yer ederken Karayiplerde Porto Riko’nun doğusunda bir ada ülkesinde ‘AI’ uzantısı bu tartışmalardan tamamen bağımsız bir kazanç sağlıyor.

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16 BİN NÜFUSLU ADA HER KAYITTAN ÜCRET ALIYOR

Anguilla isimli yaklaşık 16 bin nüfuslu bu ada ülkesi yapay zekanın patlaması ile bir servet kazanmaya başladı. Örneğin Elon Musk’ın sahibi olduğu X.ai internet sitesi gibi ‘.ai’ uzantılı internet sitesi almak isteyenler her geçen gün çoğalırken, ülkenin kodunun ve internet sitesi uzantısının (Türkiye’nin com.tr olması gibi) ‘.ai’ olarak belirlenmiş olmasından dolayı son dönemde büyük miktarda para kazandı.

Çevirmenlik tarih mi oluyor? Haberi Görüntüle HER ALAN ADI İÇİN 140 DOLAR Yapay zeka uzantılı internet adresleri için son zamanlarda ciddi bir talep artışı alan Anguilla, sadece geçen yıl 32 milyon dolar kazandı. Hükümet verilerine göre, her alan adı kaydı için, Anguilla hükümeti, açık artırmalarda satılan web site isimlerinden 140 dolardan binlerce dolara kadar bir miktar alıyor. Yalnızca geçtiğimiz yıl Anguilla hükümetinin kazandığı 32 milyon dolar, 90 kilometrekarelik bölgenin gayri safi yurt içi hasılasının yüzde 10’undan fazlasına denk geliyor. “ÜCRETSİZ SAĞLIK HİZMETİ İÇİN KULLANILIYOR” Britanya Denizaşırı Toprakları bölgesi statüsünde bulunan Anguilla’nın başbakanı Ellis Webster New York Times'da yer alan demecinde, “Bazı insanlar buna beklenmedik bir rüzgar diyor. Biz sadece buna Tanrı’nın bize gülmesi olarak ifade ediyoruz” dedi. Ellis Webster, hükümetin bu parayı 70 yaş ve üstü vatandaşlar için ücretsiz sağlık hizmeti sağlamak için kullandığını ve bir okul ile bir mesleki eğitim merkezi inşaatını tamamlamak için milyonlarca dolar ayırdığını söyledi. Hükümet ayrıca havaalanını iyileştirmek için fon ayırdığı, spor aktiviteleri, etkinlikler ve tesisler için bütçesini ikiye katladı; ve yurtdışında tıbbi tedavi arayan vatandaşlar için bütçeyi artırdığı belirtiliyor.