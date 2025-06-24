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        Haberler Gündem Adalet Bakanı Tunç, DEM Parti Grup Başkanvekilleri ile görüştü

        Adalet Bakanı Tunç, DEM Parti Grup Başkanvekilleri ile görüştü

        Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, DEM Parti Grup Başkanvekilleri Gülistan Kılıç Koçyiğit ve Sezai Temelli ile görüştü

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 24.06.2025 - 19:13 Güncelleme: 24.06.2025 - 19:13
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        Bakan Tunç DEM Parti ile görüştü
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        Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, DEM Parti Grup Başkanvekilleri Gülistan Kılıç Koçyiğit ve Sezai Temelli bir araya geldi. Basına kapalı gerçekleşen görüşme yaklaşık 40 dakika sürdü. Görüşmenin ardından DEM Parti Grup Başkanvekili Sezai Temelli açıklama yaptı. Temelli görüşmeyle ilgili, "Bizim için çok önemli bir görüşmeydi. Cezaevlerinde uygulamadan dolayı çok ciddi sorunlar var. Bu sorunları dile getirdik. Bu sorunların çözümüne dair karşılıklı hem istişarelerde bulunduk hem de çözüm arayışlarını dile getirdik. Umarım Bakanlık bu konuda gerekli çalışmaları bir an önce yapar. Cezaevlerinde uygulamadan kaynaklanan bu sorunlara bir an önce çözüm bulunur. Görüşmemizin çerçevesi buydu. Bunun dışında herhangi başka bir konuda görüşmemiz söz konusu değildi. Cezaevindeki çok ciddi sıkıntıları dile getirdik ve bunlara bir çözümün acil olduğu konusunda bir kez daha vurgu yaptık" diye konuştu.

        'ÖNCELİK HASTA TUTSAKLAR'

        Görüşmede dile getirilen sorunlara ilişkin Adalet Bakanı Tunç'un da bu konuda çalıştıklarını söylediğini ifade eden Temelli, "Bu konudaki sıkıntılar kendilerine de iletiliyor. Bunun farkında olduklarını ve bu konuda çalışma yaptıklarını söylediler. Biz de bu konunun gecikmeksizin gündeme alınmasını rica ettik. Tabii ki öncelik hasta tutsaklar. Bu konuda onlar tabii ki canıyla boğuşuyor. Öncelik tabii ki hasta tutsaklar ama tüm tutsakları da kapsayacak uygulamadan kaynaklı sorunların giderilmesi dile getirildi. Bir yasal düzenlemeden ziyade en azından uygulama olması konuşuldu" ifadelerini kullandı.

        Sezai Temelli, ayrıca TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'un tüm partilerin grup başkanvekilleriyle komisyon konusunda bir araya gelerek istişare toplantısı yapacağını belirtti.

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        #Yılmaz Tunç
        #sezai temelli
        #Gülistan Kılıç Koçyiğit
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