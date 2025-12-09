Adana'da 12 yaşındaki çocuğu darp ettiği iddia edilen şüpheliler yakalandı
Adana'nın Çukurova ilçesinde sokakta bisiklet süren 12 yaşındaki çocuğu darp ettikleri öne sürülen 2 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerden biri serbest kalırken, mahkemeye çıkartılan diğer şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi
Adana'nın merkez Çukurova ilçesinde sokakta bisiklet süren 12 yaşındaki çocuğu darp ettikleri öne sürülen 2 şüpheli gözaltına alındı.
AA'daki habere göre olay, Adana'nın Çukurova ilçesinde meydana geldi. İddiaya göre Toros Mahallesi'ndeki sokakta duran Cumali Y. (24) ve Adem T. (34) bisiklet süren çocuklara tepki gösterdi.
12 YAŞINDAKİ ÇOCUĞUN BOĞAZINI SIKTI
Bisikletlilerden 12 yaşındaki Ç.A.D.'nin önünü kesip düşmesine neden olan şüphelilerden Cumali Y. çocuğun boğazını sıktı.
AİLESİ ŞİKAYETÇİ OLDU
Durumu öğrenen Ç.A.D.'nin ailesinin şikayeti üzerine İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince çalışma başlatıldı.
BİR KİŞİ TUTUKLANDI
Gözaltına alınan zanlılardan Adem T, savcılık talimatıyla emniyetteki işlemlerin ardından serbest bırakıldı, Cumali Y. ise adliyeye sevk edildi. Cumali Y, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.