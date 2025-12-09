Adana'da 12 yaşındaki çocuğu darp ettiği iddia edilen şüpheliler yakalandı | Son dakika haberleri

Adana'da 12 yaşındaki çocuğu darp ettiği iddia edilen şüpheliler yakalandı Adana'nın Çukurova ilçesinde sokakta bisiklet süren 12 yaşındaki çocuğu darp ettikleri öne sürülen 2 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerden biri serbest kalırken, mahkemeye çıkartılan diğer şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi

Giriş: 09.12.2025 - 11:21 Güncelleme: 09.12.2025 - 13:56

