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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Yukatel Adana Demirspor Adana Demirspor, takımdan ayrılan Ertaç Özbir'e teşekkür mesajı yayımladı - Yukatel Adana Demirspor Haberleri

        Adana Demirspor, takımdan ayrılan Ertaç Özbir'e teşekkür mesajı yayımladı

        Trendyol Süper Lig ekibi Yukatel Adana Demirspor, MKE Ankaragücü'ne transfer olan eski kalecisi Ertaç Özbir için teşekkür mesajı yayımladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.02.2024 - 21:37 Güncelleme: 02.02.2024 - 21:37
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        Adana Demir'den Ertaç Özbir'e teşekkür
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        Trendyol Süper Lig'de 8. sırada yer alan Yukatel Adana Demirspor, MKE Ankaragücü'ne transfer olan eski kalecisi Ertaç Özbir'e bugüne kadar verdiği hizmetlerden dolayı teşekkür mesajı yayımladı.

        Kulüpten yapılan açıklamada, "Profesyonel futbolcumuz Ertaç Özbir'in MKE Ankaragücü'ne transferi konusunda anlaşmaya varılmıştır. Ertaç'a kulübümüze verdiği hizmetlerden dolayı teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz." ifadeleri kullanıldı.

        34 yaşındaki kaleci daha önce Yeni Malatyaspor, Gençlerbirliği, Kasımpaşa ve Beypazarı Şeker takımlarında forma giydi.

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