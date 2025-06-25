Adana'da 3 çocuklu ailenin uykudayken evi molotofkokteyli atılarak kundaklandı. Gece vakti çocuklarıyla son anda evden çıkan baba, "2 milyon lira haraç istiyorlar, yabancı bu kalleşliği yapmaz" diyerek tepki gösterdi.

İHA'nın haberine göre korkunç olay, geçtiğimiz gün gece saatlerinde Yüreğir ilçesinde meydana geldi. İddiaya göre, 3 çocuk sahibi Ali (29) ve Meryem (21) Artış çiftinin evi, uyudukları sırada motosikletle gelen 2 kişi tarafından pencereden içeri molotofkokteyli atılarak kundaklandı.

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KUNDAKLAMA SONRASI EV KULLANILAMAZ HALE GELDİ

Kendi imkanları ile evden çıkıp yangını söndürmeye çalışan çift, durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri tarafından yapılan müdahale ile yangın söndürüldü. Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.

Kundaklama sonrası ev kullanılamaz hale gelirken 3 çocuklu çift sokakta kaldı. Çift, evlerinin daha önce ortak iş yaptıkları ancak sonradan husumetli oldukları akrabaları A.A. (20) tarafından kundaklandığını ileri sürdü.

"AKRABAM BİZİ SÜREKLİ TEHDİT EDİYOR"

İhlas Haber Ajansı'na konuşan Ali Artış, "Biz çocuklarımızla uyurken akrabam A.A. tarafından evimize molotofkokteyli atıldı. Çocuklarımı ve eşimi zor kurtardım. Akrabam bizi sürekli tehdit ediyor. Geceyi akrabalarımızın yanında geçirdik. Molotofkokteyli attıktan sonra tehditli paylaşımlar yaptı" dedi.