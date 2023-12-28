Adana'da cesedi bulunan kişiyi öldürdükleri öne sürülen 3 kişiden 2'si tutuklandı

Adana'nın Kozan ilçesinde 4 gün önce dere yatağında cesedi bulunan Mustafa Hakkulu'yu öldürdükleri gerekçesiyle gözaltına alınan 3 zanlıdan 2'si tutuklandı, biri hakkında ev hapsi kararı verildi.

Tufanlı Mahallesi'nde 13 Aralık'ta kaybolduğu ihbarı üzerine başlatılan arama çalışmaları sonucu 24 Aralık'ta dere yatağında ölü bulunan Hakkulu'nun (35) katil zanlıları olarak gözaltına alınan İsa D, Yüksel Ü. ve Bengül G, emniyetteki ifadelerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Zanlılardan 2'si tutuklandı, Bengül G. ise ev hapsi cezası aldı.

Jandarma ekipleri 13 Aralık'ta Hakkulu'dan haber alınamaması üzerine arama çalışması başlatmış, 24 Aralık'ta Postkabasakal Mahallesi Kavuklu mevkisindeki dere yatağında Hakkulu'nun cesedine ulaşılmıştı.

Olayla ilgili bir televizyon kanalında programa katılan İsa D, canlı yayında suçunu itiraf etmişti.

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