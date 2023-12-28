Pozantı'da "teröre lanet" yürüyüşü
Adana'nın Pozantı ilçesinde "teröre lanet" yürüyüşü düzenlendi.
Adana'nın Pozantı ilçesinde "teröre lanet" yürüyüşü düzenlendi.
Bazı sivil toplum kuruluşlarının öncülüğünde Atatürk Anıtı önünde bir araya gelen katılımcılar, şehitliğine kadar yürüdü.
Burada şehitler için saygı duruşunda bulunuldu, Kur'an-ı Kerim okundu.
Suffe Derneği Başkanı İsmail Ergin, grup adına yaptığı açıklamada, şehitlerin kanının hiçbir zaman yerde kalmadığını söyledi.
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