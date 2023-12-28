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        Pozantı'da "teröre lanet" yürüyüşü

        Adana'nın Pozantı ilçesinde "teröre lanet" yürüyüşü düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.12.2023 - 17:34 Güncelleme: 28.12.2023 - 17:34
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        Pozantı'da "teröre lanet" yürüyüşü
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        Adana'nın Pozantı ilçesinde "teröre lanet" yürüyüşü düzenlendi.

        Bazı sivil toplum kuruluşlarının öncülüğünde Atatürk Anıtı önünde bir araya gelen katılımcılar, şehitliğine kadar yürüdü.

        Burada şehitler için saygı duruşunda bulunuldu, Kur'an-ı Kerim okundu.

        Suffe Derneği Başkanı İsmail Ergin, grup adına yaptığı açıklamada, şehitlerin kanının hiçbir zaman yerde kalmadığını söyledi.

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