Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Adana Haberleri Haberleri

        Adana'da "Okul Sporları Oryantiring Gençler Türkiye Şampiyonası" başladı

        Gençlik ve Spor Bakanlığı Okul Sporları faaliyet programında yer alan Oryantiring Türkiye Şampiyonası, Adana'da başladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.02.2026 - 15:13 Güncelleme: 21.02.2026 - 15:13
        ABONE OL
        ABONE OL
        Adana'da "Okul Sporları Oryantiring Gençler Türkiye Şampiyonası" başladı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Gençlik ve Spor Bakanlığı Okul Sporları faaliyet programında yer alan Oryantiring Türkiye Şampiyonası, Adana'da başladı.

        Gençlik ve Spor Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı, Adana Valiliği ve Türkiye Oryantiring Federasyonu işbirliğinde düzenlenen organizasyon Sarıçam ilçesindeki ormanlık alanda yapıldı.

        Erkekler ile kadınlar A ve B kategorilerinde 38 ilden 365 sporcu, verilen startla ormanlık arazide harita ve pusula yardımıyla hız ile stratejilerini birleştirerek hedef noktalarına ulaşmaya çalıştı.

        Sporcular şampiyonanın ilk gününde mesafe yarışlarında etapları bitirebilmek için mücadele etti.

        Zorlu parkurlardan geçerek derece elde eden sporculara ödülleri verildi.

        Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Okul Sporları Şube Müdürü Duygu Tekik Akgünler, AA muhabirine, şampiyonaya ev sahipliği yapmaktan dolayı mutlu olduklarını söyledi.

        Şampiyona dolayısıyla çok sayıda ekibi kentte ağırladıklarını belirten Akgünler, "Sporcularımız yarın Ramazanoğlu Konağı, Büyük Saat civarında ve Adana'nın tarihi sokaklarında, azmin ve kararlılığın branşı olan oryantiringte müsabakalara katılacaklar. İnşallah sorunsuz, kazasız belasız bir müsabaka süreci olur." diye konuştu.

        Şampiyonada yarın sürat yarışları gerçekleştirilecek.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Cadde'de trafik terörü!
        Cadde'de trafik terörü!
        "Sıkı bir çalışma dönemine ihtiyaç var"
        "Sıkı bir çalışma dönemine ihtiyaç var"
        Metro çıkışında dehşet! Yardım etmek isterken...
        Metro çıkışında dehşet! Yardım etmek isterken...
        İşte Okan Buruk'un Konyaspor 11'i!
        İşte Okan Buruk'un Konyaspor 11'i!
        Ramazan Günlüğü üçüncü bölüm
        Ramazan Günlüğü üçüncü bölüm
        Karı koca çiftin ölüm nedeni: Mesai çıktı!
        Karı koca çiftin ölüm nedeni: Mesai çıktı!
        Hakkari'de 'kar dalgaları' şaşırttı
        Hakkari'de 'kar dalgaları' şaşırttı
        Önce araba sonra cip çarptı! 1 ölü
        Önce araba sonra cip çarptı! 1 ölü
        İtalyan devinden Zeki Çelik bombası!
        İtalyan devinden Zeki Çelik bombası!
        Tehlike kapıda! Barajlar alarm veriyor
        Tehlike kapıda! Barajlar alarm veriyor
        Rıza Karaağaçlı: Popüler olduğumu bilmiyordum
        Rıza Karaağaçlı: Popüler olduğumu bilmiyordum
        Haftanın Kitapları
        Haftanın Kitapları
        Denizden çıkardı, 3 bin dolara sattı
        Denizden çıkardı, 3 bin dolara sattı
        "Gerekeni yaptım"
        "Gerekeni yaptım"
        Öykü daha 11 yaşındaydı... Teneffüste son nefes!
        Öykü daha 11 yaşındaydı... Teneffüste son nefes!
        Doğalgaz yönetmeliği değişti
        Doğalgaz yönetmeliği değişti
        Bir gecede ses telleri felç olan anneyi doktor kızı iyileştirdi
        Bir gecede ses telleri felç olan anneyi doktor kızı iyileştirdi
        Bir prensin çöküş hikâyesi
        Bir prensin çöküş hikâyesi
        Hitler'in doğduğu ev polis karakolu oluyor
        Hitler'in doğduğu ev polis karakolu oluyor
        ABD'nin 'İran' planları: Rejim değişikliği masada
        ABD'nin 'İran' planları: Rejim değişikliği masada

        Benzer Haberler

        Seyhan Barajı'ndan su tahliyesi sürüyor: Tarlalar su altında kaldı
        Seyhan Barajı'ndan su tahliyesi sürüyor: Tarlalar su altında kaldı
        Adana'daki Seyhan Barajı'ndan kontrollü su tahliyesi sürüyor
        Adana'daki Seyhan Barajı'ndan kontrollü su tahliyesi sürüyor
        'Hoş Geldin Bebek' projesiyle 5 bin 300 ailenin mutluluğuna ortak oldular
        'Hoş Geldin Bebek' projesiyle 5 bin 300 ailenin mutluluğuna ortak oldular
        Otobüse turunç fırlattılar
        Otobüse turunç fırlattılar
        Adana'da şeftali ağaçları çiçek açtı
        Adana'da şeftali ağaçları çiçek açtı
        Adana'da kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan 15 hükümlü yakalandı
        Adana'da kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan 15 hükümlü yakalandı