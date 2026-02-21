Canlı
        Haberler Yerel Haberler Adana Haberleri Haberleri

        Adana'daki Seyhan Barajı'ndan kontrollü su tahliyesi sürüyor

        Adana'da yağışlar nedeniyle seviyesi yükselen Seyhan Barajı'ndan kontrollü su tahliyesi devam ediyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.02.2026 - 13:50 Güncelleme: 21.02.2026 - 13:50
        Adana'daki Seyhan Barajı'ndan kontrollü su tahliyesi sürüyor
        Adana'da yağışlar nedeniyle seviyesi yükselen Seyhan Barajı'ndan kontrollü su tahliyesi devam ediyor.

        Son günlerde yaşanan yağışlar ve ani sıcaklık artışı sonucu yüksek kesimlerdeki karların erimesi nedeniyle Seyhan Barajı'ndaki su miktarında artış yaşandı.

        Bu kapsamda Devlet Su İşleri (DSİ) 6. Bölge Müdürlüğü ekiplerince su seviyesi yükselen barajdan kontrollü olarak su tahliyesi yapılıyor.

        Su tahliyesi kontrollü ve planlı bir şekilde sürdürülürken nehrin bazı bölümlerinde su, kıyı kesimlerine taştı.

        Yüksek debiyle akan suyun oluşturduğu manzara vatandaşların ilgisini çekerken birçok kişi hatıra fotoğrafı çektirdi.

        Öte yandan Valilik, nehir kenarında bulunan vatandaşlara tedbirli olmaları ve kıyı şeridinden uzak durmaları yönünde uyarılarda bulundu.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

