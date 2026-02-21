Adana'da otomobille traktörün çarpıştığı kazada 1'i ağır 6 kişi yaralandı

Adana'nın Ceyhan ilçesinde otomobille traktörün çarpışması sonucu 1'i ağır 6 kişi yaralandı. Selçuk T. yönetimindeki plakası henüz öğrenilemeyen traktör, Yumurtalık yolunun otoyol köprüsü civarında Bekir T. idaresindeki plakası öğrenilemeyen otomobille çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle traktör ikiye bölündü. Kazada sürücüler ile araçlarda bulunan 4 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla Ceyhan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralılardan birinin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

