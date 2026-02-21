Canlı
        Haberler Yerel Haberler Adana Haberleri Haberleri

        Adana'da otomobille traktörün çarpıştığı kazada 1'i ağır 6 kişi yaralandı

        Adana'nın Ceyhan ilçesinde otomobille traktörün çarpışması sonucu 1'i ağır 6 kişi yaralandı.

        Giriş: 21.02.2026 - 06:26 Güncelleme: 21.02.2026 - 06:26
        Adana'da otomobille traktörün çarpıştığı kazada 1'i ağır 6 kişi yaralandı
        Adana'nın Ceyhan ilçesinde otomobille traktörün çarpışması sonucu 1'i ağır 6 kişi yaralandı.

        Selçuk T. yönetimindeki plakası henüz öğrenilemeyen traktör, Yumurtalık yolunun otoyol köprüsü civarında Bekir T. idaresindeki plakası öğrenilemeyen otomobille çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle traktör ikiye bölündü.

        Kazada sürücüler ile araçlarda bulunan 4 kişi yaralandı.

        İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

        Yaralılar, ambulanslarla Ceyhan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Yaralılardan birinin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

