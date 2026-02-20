Canlı
        Adana'da motosikletin yayaya çarptığı anlar kamerada

        Adana'da motosikletin yayaya çarptığı anlar kamerada

        Adana'da yolun karşısına geçmeye çalışan yayaya motosikletin çarptığı anlar güvenlik kamerasınca kaydedildi.

        Giriş: 20.02.2026 - 23:27 Güncelleme: 20.02.2026 - 23:27
        Adana'da motosikletin yayaya çarptığı anlar kamerada
        Adana'da yolun karşısına geçmeye çalışan yayaya motosikletin çarptığı anlar güvenlik kamerasınca kaydedildi.

        Merkez Yüreğir ilçesi Karataş Caddesi'nde henüz kimliği öğrenilemeyen bir kişi yolun karşısına geçmek isterken seyir halindeki motosikletin çarpmasıyla yaralandı.

        İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        Yaralanan yaya, ambulansla hastaneye kaldırıldı.

        Polis ekipleri de kazayla ilgili inceleme başlattı.

        Motosikletin yayaya çarptığı anlar, bir iş yerinin güvenlik kamerasınca görüntülendi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

