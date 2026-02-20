Adana'da motosikletin yayaya çarptığı anlar kamerada

Adana'da yolun karşısına geçmeye çalışan yayaya motosikletin çarptığı anlar güvenlik kamerasınca kaydedildi.



Merkez Yüreğir ilçesi Karataş Caddesi'nde henüz kimliği öğrenilemeyen bir kişi yolun karşısına geçmek isterken seyir halindeki motosikletin çarpmasıyla yaralandı.



İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.



Yaralanan yaya, ambulansla hastaneye kaldırıldı.



Polis ekipleri de kazayla ilgili inceleme başlattı.



Motosikletin yayaya çarptığı anlar, bir iş yerinin güvenlik kamerasınca görüntülendi.

