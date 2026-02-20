Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Adana Haberleri Haberleri

        Alparslan Kuytul ve 12 sanığın "alıkoyma" ve "tehdit" iddiasıyla yargılanması sürdü

        Eski Furkan Eğitim ve Hizmet Vakfı Yöneticisi Alparslan Kuytul'un da arasında olduğu tutuksuz 13 sanığın, bir iş insanının kaçırılıp alıkonulması ve bir doktorun da tehdit edilmesine ilişkin yargılanmasına devam edildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.02.2026 - 17:45 Güncelleme: 20.02.2026 - 17:45
        ABONE OL
        ABONE OL
        Alparslan Kuytul ve 12 sanığın "alıkoyma" ve "tehdit" iddiasıyla yargılanması sürdü
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Eski Furkan Eğitim ve Hizmet Vakfı Yöneticisi Alparslan Kuytul'un da arasında olduğu tutuksuz 13 sanığın, bir iş insanının kaçırılıp alıkonulması ve bir doktorun da tehdit edilmesine ilişkin yargılanmasına devam edildi.

        Adana 8. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya Alparslan Kuytul ve diğer tutuksuz sanıklar katılmazken, taraf avukatları mahkeme salonunda hazır bulundu.

        Duruşmada ilk olarak mahkeme heyeti başkanı, müşteki Koray Sarısaçlı'nın alıkonulması iddiasına ilişkin kamera kayıtlarının Emniyet Genel Müdürlüğü Kriminal Daire Başkanlığına gönderilmesi sonrası hazırlanan bilirkişi raporunun dava dosyasına geldiğini ve raporda müşteki Sarısaçlı'yı zorla araca bindiren kişinin sanıklardan H.A'nın olabileceği yönünde tespit bulunduğunu taraflara bildirdi.

        Mahkemede beyanları alınan sanık avukatları, müvekkillerinin suçsuz olduğunu ve bilirkişi raporunu ayrıntılı bir şekilde incelemek için süre talep etti.

        Müşteki Koray Sarısaçlı'nın avukatı ise sanıklardan şikayetçi olduklarını belirterek, cezalandırılmalarını istedi.

        Beyanların ardından görüşü sorulan cumhuriyet savcısı, sanıkların mevcut hallerinin devamına karar verilmesi ve eksik hususların giderilmesini talep etti.

        Mahkeme heyeti, beyanı alınamayan tanık S.S'nin gelecek celseye zorla getirilmesine, bilirkişi raporuna yönelik beyanda bulunmak için taraflara süre verilmesine ve sanıkların mevcut halinin devamına karar vererek, eksikliklerin giderilmesi için duruşmayı erteledi.

        - İddianameden

        Adana Cumhuriyet Başsavcılığınca 8 Eylül 2021'de iş insanı Koray Sarısaçlı'nın alıkonulması ve 26 Ocak 2022'de doktor Bülent Tümkaya'nın tehdit edildiği iddialarına ilişkin Kuytul'un da arasında olduğu 13 sanık hakkında iddianame hazırlamıştı.


        İddianamede, Kuytul ve bir sanık için "suç işlemek amacıyla örgüt kurma", "suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olma", "nitelikli yağma", "cebir, tehdit ve hile kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" ve "kasten yaralama" suçlarından 38 yıl 6'şar aya kadar, diğer sanıklar için ise "suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olma", "nitelikli yağma", "cebir, tehdit ve hile kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" ve "kasten yaralama" suçlarından 30 yıl 6'şar aya kadar hapis isteniyor.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Cip dehşetinde ölü sayısı 4'e yükseldi!
        Cip dehşetinde ölü sayısı 4'e yükseldi!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        20 Şubat 2026: Bugün ne oldu?
        20 Şubat 2026: Bugün ne oldu?
        SPK'dan serbest fon devrimi
        SPK'dan serbest fon devrimi
        Ramazan Günlüğü ikinci bölüm
        Ramazan Günlüğü ikinci bölüm
        Yaşlı çiftin katili hurdacı çıktı!
        Yaşlı çiftin katili hurdacı çıktı!
        Alican Uludağ tutuklandı
        Alican Uludağ tutuklandı
        Osimhen Konyaspor maçında yok!
        Osimhen Konyaspor maçında yok!
        25 gündür kayıptı aranıyordu... Katil bacanak!
        25 gündür kayıptı aranıyordu... Katil bacanak!
        6 sosyal medya platformu hakkında soruşturma!
        6 sosyal medya platformu hakkında soruşturma!
        İşte ülke puanında son durum!
        İşte ülke puanında son durum!
        Lal Denizli ifade verdi
        Lal Denizli ifade verdi
        Trump'tan Andrew'un gözaltına alınmasına ilişkin: Utanç verici
        Trump'tan Andrew'un gözaltına alınmasına ilişkin: Utanç verici
        Dursun Özbek'ten adaylık açıklaması!
        Dursun Özbek'ten adaylık açıklaması!
        Şişecam, Beykoz'daki yerini sattı
        Şişecam, Beykoz'daki yerini sattı
        ABD kamuoyunda 'İran' karmaşası
        ABD kamuoyunda 'İran' karmaşası
        2 milyar dolarlık yatırımda kritik dönemeç
        2 milyar dolarlık yatırımda kritik dönemeç
        9 ilde bahis operasyonu: 32 gözaltı
        9 ilde bahis operasyonu: 32 gözaltı
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        Bakan Gürlek'ten 'Umut Hakkı' açıklaması
        Bakan Gürlek'ten 'Umut Hakkı' açıklaması

        Benzer Haberler

        82 kişinin öldüğü İhsan Bayram Sitesi davasında karar açıklandı
        82 kişinin öldüğü İhsan Bayram Sitesi davasında karar açıklandı
        AK Parti Genel Merkez Teşkilat Başkan Yardımcısı Yahya Çelik, Adana'da konu...
        AK Parti Genel Merkez Teşkilat Başkan Yardımcısı Yahya Çelik, Adana'da konu...
        Adana'da 20 yıl kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan hükümlü yakalandı
        Adana'da 20 yıl kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan hükümlü yakalandı
        Bakan Yardımcısı Suver: 2027'den sonraki dönemde yeni 500 bin konut kampany...
        Bakan Yardımcısı Suver: 2027'den sonraki dönemde yeni 500 bin konut kampany...
        Adana'da "Yüzyılın Konut Projesi" kapsamında yapılacak konutların kurası çe...
        Adana'da "Yüzyılın Konut Projesi" kapsamında yapılacak konutların kurası çe...
        Adana'da 'Yüzyılın Konut Projesi'nin kuraları çekildi
        Adana'da 'Yüzyılın Konut Projesi'nin kuraları çekildi