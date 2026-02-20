Canlı
        Haberler Yerel Haberler Adana Haberleri Haberleri

        AK Parti Genel Merkez Teşkilat Başkan Yardımcısı Yahya Çelik, Adana'da konuştu:

        AK Parti Genel Merkez Teşkilat Başkan Yardımcısı ve İstanbul Milletvekili Yahya Çelik, ramazan ayı boyunca sahada olacaklarını belirterek, "Yeni konutlarına kavuşan ailelerimizin ilk iftar sofralarına misafir olacağız. Depremden etkilenen esnaflarımızı ziyaret edeceğiz." dedi.

        Giriş: 20.02.2026 - 14:40 Güncelleme: 20.02.2026 - 14:40
        AK Parti Genel Merkez Teşkilat Başkan Yardımcısı Yahya Çelik, Adana'da konuştu:
        AK Parti Genel Merkez Teşkilat Başkan Yardımcısı ve İstanbul Milletvekili Yahya Çelik, ramazan ayı boyunca sahada olacaklarını belirterek, "Yeni konutlarına kavuşan ailelerimizin ilk iftar sofralarına misafir olacağız. Depremden etkilenen esnaflarımızı ziyaret edeceğiz." dedi.

        Çelik, AK Parti Adana İl Başkanlığını ziyaret ederek partililerle bir araya geldi.

        Burada yaptığı konuşmada Çelik, vatandaşların ramazan ayını tebrik etti.

        Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'teki depremlerin ilk anından itibaren devletin tüm imkanlarını seferber ettiğini hatırlatan Çelik, "Bugün deprem bölgesi yeniden ayağa kalkarken, vatandaşlarımız yarınlara daha umutla bakmaktadır. Bu büyük imtihan karşısında yasımızı tuttuk ama aynı zamanda şunu da gösterdik; biz yıkıldığımız yerden kalkmayı bilen bir milletiz. Yeni konutlarına kavuşan ailelerimizin yüzündeki tebessüm, devletimizin ve milletimizin omuz omuza verdiğinde neleri başarabileceğinin en somut göstergesidir." diye konuştu.

        - "Ramazanı sahada, sokakta, hanede yaşayacağız"

        Çelik, bugün itibarıyla deprem bölgesinde "Yeni Evim, İlk İftarım" programlarına başlayacaklarını belirterek, şöyle devam etti:

        "AK Parti teşkilatları olarak ramazan ayı boyunca sahada olacağız. Yeni konutlarına kavuşan ailelerimizin ilk iftar sofralarına misafir olacağız. Depremden etkilenen esnaflarımızı ziyaret edeceğiz. Mahalle buluşmaları, gönül ziyaretleri ve iftar programlarıyla vatandaşlarımızla birebir temas halinde olacağız. Ramazanı sadece takvimde bir ay olarak değil, sahada, sokakta, hanede yaşayacağız. Çünkü biz siyaseti masa başında değil, milletimizin yanında yapıyoruz."

        Programda, AK Parti Adana Milletvekili Abdullah Doğru, AK Parti Afyonkarahisar milletvekilleri İbrahim Yurdunuseven ve Hasan Arslan ile İl Başkanı Tamer Dağlı da konuşma yaptı.

