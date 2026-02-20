Canlı
        Adana Haberleri

        Adana'da 20 yıl kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan hükümlü yakalandı

        Adana'da hakkında 20 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü jandarma ekiplerince yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        20.02.2026 - 14:10
        Adana'da hakkında 20 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü jandarma ekiplerince yakalandı.

        Seyhan İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma yürüttü.

        Ekipler, adresini belirledikleri "çocuğun cinsel istismarı" suçundan 20 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan G.K'yi yakaladı.

        Hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.

