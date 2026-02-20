Adana'daki Seyhan Barajı'ndan su tahliyesi sürüyor

Adana'da yağışlar nedeniyle seviyesi yükselen Seyhan Barajı'ndan su tahliyesi devam ediyor.





Valilikten yapılan açıklamada, yoğun yağışlar ve ani sıcaklık artışı sonucu kar erimesi nedeniyle Seyhan Barajı'na gelen su miktarında artışın sürdüğü belirtildi.



Barajda kontrollü olarak başlatılan su tahliye sürecinin devam edeceği bildirilen açıklamada, şunlar kaydedildi:



"Tahliye süresince Seyhan Nehri'nin su seviyesinde yükselmeler olabileceğinden nehir yatağı ve çevresindeki yerleşim alanları, tarım arazileri ve iş yerlerinde gerekli tedbirlerin alınması önem arz etmektedir. Vatandaşlarımızın can ve mal güvenliği açısından nehir yatağına yaklaşmamaları, ani su seviyesi değişimlerine karşı dikkatli ve tedbirli olmaları önemle rica olunur."

