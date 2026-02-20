Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Adana Haberleri Haberleri

        Adana'daki Seyhan Barajı'ndan su tahliyesi sürüyor

        Adana'da yağışlar nedeniyle seviyesi yükselen Seyhan Barajı'ndan su tahliyesi devam ediyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.02.2026 - 18:30 Güncelleme: 20.02.2026 - 18:30
        ABONE OL
        ABONE OL
        Adana'daki Seyhan Barajı'ndan su tahliyesi sürüyor
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Adana'da yağışlar nedeniyle seviyesi yükselen Seyhan Barajı'ndan su tahliyesi devam ediyor.


        Valilikten yapılan açıklamada, yoğun yağışlar ve ani sıcaklık artışı sonucu kar erimesi nedeniyle Seyhan Barajı'na gelen su miktarında artışın sürdüğü belirtildi.

        Barajda kontrollü olarak başlatılan su tahliye sürecinin devam edeceği bildirilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

        "Tahliye süresince Seyhan Nehri'nin su seviyesinde yükselmeler olabileceğinden nehir yatağı ve çevresindeki yerleşim alanları, tarım arazileri ve iş yerlerinde gerekli tedbirlerin alınması önem arz etmektedir. Vatandaşlarımızın can ve mal güvenliği açısından nehir yatağına yaklaşmamaları, ani su seviyesi değişimlerine karşı dikkatli ve tedbirli olmaları önemle rica olunur."

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Trump'tan İran'a olası saldırı açıklaması
        Trump'tan İran'a olası saldırı açıklaması
        Cip dehşetinde ölü sayısı 4'e yükseldi!
        Cip dehşetinde ölü sayısı 4'e yükseldi!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Yaşlı çiftin katili hurdacı çıktı!
        Yaşlı çiftin katili hurdacı çıktı!
        20 Şubat 2026: Bugün ne oldu?
        20 Şubat 2026: Bugün ne oldu?
        Ramazan Günlüğü ikinci bölüm
        Ramazan Günlüğü ikinci bölüm
        SPK'dan serbest fon devrimi
        SPK'dan serbest fon devrimi
        Alican Uludağ tutuklandı
        Alican Uludağ tutuklandı
        Osimhen Konyaspor maçında yok!
        Osimhen Konyaspor maçında yok!
        25 gündür kayıptı aranıyordu... Katil bacanak!
        25 gündür kayıptı aranıyordu... Katil bacanak!
        6 sosyal medya platformu hakkında soruşturma!
        6 sosyal medya platformu hakkında soruşturma!
        İşte ülke puanında son durum!
        İşte ülke puanında son durum!
        Lal Denizli ifade verdi
        Lal Denizli ifade verdi
        Dursun Özbek'ten adaylık açıklaması!
        Dursun Özbek'ten adaylık açıklaması!
        Şişecam, Beykoz'daki yerini sattı
        Şişecam, Beykoz'daki yerini sattı
        ABD kamuoyunda 'İran' karmaşası
        ABD kamuoyunda 'İran' karmaşası
        2 milyar dolarlık yatırımda kritik dönemeç
        2 milyar dolarlık yatırımda kritik dönemeç
        9 ilde bahis operasyonu: 32 gözaltı
        9 ilde bahis operasyonu: 32 gözaltı
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        Bakan Gürlek'ten 'Umut Hakkı' açıklaması
        Bakan Gürlek'ten 'Umut Hakkı' açıklaması

        Benzer Haberler

        Alparslan Kuytul ve 12 sanığın "alıkoyma" ve "tehdit" iddiasıyla yargılanma...
        Alparslan Kuytul ve 12 sanığın "alıkoyma" ve "tehdit" iddiasıyla yargılanma...
        82 kişinin öldüğü İhsan Bayram Sitesi davasında karar açıklandı
        82 kişinin öldüğü İhsan Bayram Sitesi davasında karar açıklandı
        AK Parti Genel Merkez Teşkilat Başkan Yardımcısı Yahya Çelik, Adana'da konu...
        AK Parti Genel Merkez Teşkilat Başkan Yardımcısı Yahya Çelik, Adana'da konu...
        Adana'da 20 yıl kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan hükümlü yakalandı
        Adana'da 20 yıl kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan hükümlü yakalandı
        Bakan Yardımcısı Suver: 2027'den sonraki dönemde yeni 500 bin konut kampany...
        Bakan Yardımcısı Suver: 2027'den sonraki dönemde yeni 500 bin konut kampany...
        Adana'da "Yüzyılın Konut Projesi" kapsamında yapılacak konutların kurası çe...
        Adana'da "Yüzyılın Konut Projesi" kapsamında yapılacak konutların kurası çe...