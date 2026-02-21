Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Adana Haberleri Haberleri

        Adana'da kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan 15 hükümlü yakalandı

        Adana'da haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 15 hükümlü yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.02.2026 - 10:09 Güncelleme: 21.02.2026 - 10:09
        ABONE OL
        ABONE OL
        Adana'da kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan 15 hükümlü yakalandı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Adana'da haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 15 hükümlü yakalandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, aranan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışma yürüttü.

        Ekipler, belirledikleri adreslere düzenledikleri operasyonda uyuşturucu suçlarından kesinleşmiş hapis cezası bulunan 15 hükümlüyü yakaladı.

        Hükümlüler, emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Karı koca çiftin ölüm nedeni: Mesai çıktı!
        Karı koca çiftin ölüm nedeni: Mesai çıktı!
        Önce araba sonra cip çarptı! 1 ölü
        Önce araba sonra cip çarptı! 1 ölü
        İşte Okan Buruk'un Konyaspor 11'i!
        İşte Okan Buruk'un Konyaspor 11'i!
        Öykü daha 11 yaşındaydı... Teneffüste son nefes!
        Öykü daha 11 yaşındaydı... Teneffüste son nefes!
        "Gerekeni yaptım"
        "Gerekeni yaptım"
        Cinayetle biten 'alacak' kavgası! İki gencin hayatı söndü!
        Cinayetle biten 'alacak' kavgası! İki gencin hayatı söndü!
        Galatasaray, Noa Lang için harekete geçti!
        Galatasaray, Noa Lang için harekete geçti!
        Meteoroloji'den kritik uyarı! 5 kent için "sarı" alarm! 3 bölgede sağanak!
        Meteoroloji'den kritik uyarı! 5 kent için "sarı" alarm! 3 bölgede sağanak!
        Bir prensin çöküş hikâyesi
        Bir prensin çöküş hikâyesi
        Haftanın Kitapları
        Haftanın Kitapları
        Rıza Karaağaçlı: Popüler olduğumu bilmiyordum
        Rıza Karaağaçlı: Popüler olduğumu bilmiyordum
        Ramazan Günlüğü ikinci bölüm
        Ramazan Günlüğü ikinci bölüm
        İftarı hızlı yapanlar dikkat!
        İftarı hızlı yapanlar dikkat!
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        Şişecam, Beykoz'daki yerini sattı
        Şişecam, Beykoz'daki yerini sattı
        Silahlı saldırıya uğrayan karı koca hayatını kaybetti
        Silahlı saldırıya uğrayan karı koca hayatını kaybetti
        NYT: ABD, Katar'daki yüzlerce askerini tahliye etti
        NYT: ABD, Katar'daki yüzlerce askerini tahliye etti
        Dursun Özbek'ten adaylık açıklaması!
        Dursun Özbek'ten adaylık açıklaması!
        2 milyar dolarlık yatırımda kritik dönemeç
        2 milyar dolarlık yatırımda kritik dönemeç
        6 sosyal medya platformu hakkında soruşturma!
        6 sosyal medya platformu hakkında soruşturma!

        Benzer Haberler

        Adana'da otomobille traktörün çarpıştığı kazada 1'i ağır 6 kişi yaralandı
        Adana'da otomobille traktörün çarpıştığı kazada 1'i ağır 6 kişi yaralandı
        Yolun karşısına geçerken motosikletin çarptığı bir kişi yaralandı
        Yolun karşısına geçerken motosikletin çarptığı bir kişi yaralandı
        Adana'da motosikletin yayaya çarptığı anlar kamerada
        Adana'da motosikletin yayaya çarptığı anlar kamerada
        Adana'da motosikletin çarptığı yaya yaralandı; kaza anı kamerada
        Adana'da motosikletin çarptığı yaya yaralandı; kaza anı kamerada
        Park halindeki otomobil alev alev yandı
        Park halindeki otomobil alev alev yandı
        Adana'da otomobilinde uyuşturucu satarken yakalanan sanığa 12 yıl 6 ay hapi...
        Adana'da otomobilinde uyuşturucu satarken yakalanan sanığa 12 yıl 6 ay hapi...