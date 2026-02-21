Adana'da kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan 15 hükümlü yakalandı
Adana'da haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 15 hükümlü yakalandı.
Adana'da haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 15 hükümlü yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, aranan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışma yürüttü.
Ekipler, belirledikleri adreslere düzenledikleri operasyonda uyuşturucu suçlarından kesinleşmiş hapis cezası bulunan 15 hükümlüyü yakaladı.
Hükümlüler, emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.
Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.