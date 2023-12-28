Adana'da refüje çarpan otomobilde sıkışan sürücü itfaiye ekiplerince kurtarıldı

Adana'nın Ceyhan ilçesinde refüje çarpan otomobilde sıkışan sürücü itfaiye ekiplerince kurtarılarak hastaneye kaldırıldı.

Sürücüsünün ismi henüz öğrenilemeyen 01 ADA 081 plakalı otomobil, İbrahim Mete Bulvarı'nda kontrolden çıkarak refüje çarptı.

Kazada yaralanan sürücü araç içerisinde sıkıştı.

İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerince araçtan çıkarılan sürücü, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.

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