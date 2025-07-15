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        Haberler Gündem Adana Valiliği'nden büyükşehir belediye başkan vekili seçimine dair açıklama

        Adana Valiliği'nden büyükşehir belediye başkan vekili seçimine dair açıklama

        Adana Valiliği, Büyükşehir Belediye Meclisi'nin yeni belediye başkan vekilini seçmek üzere 18 Temmuz'da Büyükşehir Belediyesi Meclis Salonu'nda toplanılacağını bildirdi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.07.2025 - 01:53 Güncelleme: 15.07.2025 - 01:53
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        Adana Valiliği'nden büyükşehir belediye başkan vekili seçimine dair açıklama
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        Adana Valiliği tarafından yapılan açıklamada, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar'ın İstanbul 8. Sulh Ceza Hakimliğince tutuklandığı ve İçişleri Bakanlığının onayıyla görevinden uzaklaştırıldığı hatırlatıldı.

        AA'nın haberine göre, açıklamada şu ifadelere yer verildi:

        "5393 sayılı Belediye Kanunu hükümleri çerçevesinde, Adana Büyükşehir Belediye Meclisinin yeni belediye başkan vekilini seçmek üzere 18 Temmuz 2025 Cuma günü saat 14.30'da Adana Büyükşehir Belediyesi Meclis Salonu’nda toplanması Valiliğimizce uygun görülmüştür."

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        #adana
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        #haberler
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