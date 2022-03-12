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Adı Sevgi konusu ne ve oyuncuları kim? Adı Sevgi dizisi oyuncu kadrosu ve hikayesi!

ATV ekranlarının yeni dizisi Adı Sevgi, 13 Mart Pazar akşamı seyirciyle buluşmaya hazırlanıyor. Tanıtımları yayınlandığından beri diziseverlerin gündeminden düşmeyen Adı Sevgi dizisinin oyuncu kadrosu ve konusu araştırılıyor.

  • 01
    Adı Sevgi konusu ne ve oyuncuları kim? Adı Sevgi dizisi oyuncu kadrosu ve hikayesi!

    Koliba Film yapımcılığında ekrana gelmeye hazırlanan Adı Sevgi dizisinin yönetmen koltuğunda Sadullah Celen oturacak. Senaryosu Filiz Alpgezmen ve Murat Can Tuna tarafından kaleme alınan Adı Sevgi, bu hafta Pazar akşamı ilk bölümüyle izleyiciyle buluşacak.

    ADI SEVGİ DİZİSİ KONUSU NE?

    Mesleğine tutkuyla bağlı genç lise öğretmeni Elif Türkkan'ın Sarpça'ya gelişi, bu küçük ilçede yaşayan herkesin hayatında bir dönüm noktası olur. Elif burada hayatının baharındaki Zeynep'in çaresizliğiyle tanışınca ona kol kanat gerer. Böylece Zeynep'in evlenmeye zorlandığı güçlü Baykara ailesinin veliahdı Volkan ve Sarpça'nın üzerine kâbus gibi çökmüş olan bu aileyle tek başına bir savaşa girişir. Elif zamanla kendisi dışında bir kişinin daha ilçenin makus talihini değiştirmek için uğraştığını fark edecektir. Kendi ailesine sırtını dönmüş olan gizemli Emir Baykara'yla karşılaşması Elif için kafa karıştırıcı olur.

    Ancak Elif için her şeyden önce gelen bir şey vardır. Öğrencileri için verdiği aralıksız mücadele sayesinde Zeynep'le başlayıp, Esma, Doğukan, Arda, Cem, Gülendam, Fidan ve daha pek çoklarının geleceğe umutla bakmasını sağlayacaktır. Adı Sevgi, öğrencileri için her şeyi göze alabilecek genç bir kadının, kararlılıkla, sevgiyle ve fedakarlıkla öğrencilerde, ailelerde ve bütün ilçede yarattığı değişimi anlatır.
  • 02
    Adı Sevgi konusu ne ve oyuncuları kim? Adı Sevgi dizisi oyuncu kadrosu ve hikayesi!

    Arda Nasıf - Bora Kırkım⁣

    Yerinde duramayan, dikkati hızla dağılan, umursamazlığıyla sınırları zorlayan bir genç. Tatlı dilliliğiyle okulun çapkınlarından.⁣
  • 03
    Adı Sevgi konusu ne ve oyuncuları kim? Adı Sevgi dizisi oyuncu kadrosu ve hikayesi!

    Asya Kasap

    Zeynep Aydan

    Okulun en başarılı öğrencisi, annesinin güzel kalpli, zor kaderli kızı… Pırıl pırıl masumiyet timsali bir genç kız ve çok şey başarabilecek gözde bir öğrenciyken, bölgenin güçlü ailesi Baykaraların oğlu Volkan Baykara'nın saplantılı aşkının hedefi oluyor. Zeynep'in tek isteği ise tıp fakültesinde okuyup doktor olmak. Ancak Zeynep'in hayalleri Baykara ailesi tarafından, kendilerinin bütün gücünü sarsacak bir başkaldırı olarak görülüyor. Hayata dair bütün umudu sönen bu kızın imdadına yetişen ise okula yeni gelen öğretmeni Elif oluyor.
  • 04
    Adı Sevgi konusu ne ve oyuncuları kim? Adı Sevgi dizisi oyuncu kadrosu ve hikayesi!

    Fatih Al

    Ekrem Baykara

    Baykara Ailesi'nin "otoriter" ve "pragmatist" lideri, Emir ve Leyla'nın ağabeyi, Macide'nin eşi, Volkan'ın babası… Ele geçirdiği mal varlığıyla, Sarpça'nın en çok çekinilen, en güçlü adamı haline gelmiş. Kardeşi Emir'le aralarındaki rekabet o gün olanlar nedeniyle düşmanlığa dönüşmüş. Ekrem elindekileri bir yandan Emir'e karşı korumak diğer yandan karısı Macide ve oğlu Volkan'ın aşırılıklarına rağmen ailesini bir arada tutmak zorunda.
  • 05
    Adı Sevgi konusu ne ve oyuncuları kim? Adı Sevgi dizisi oyuncu kadrosu ve hikayesi!

    Cem Nasıf - Ozan Güçlü⁣

    Sorumluluk sahibi ve okulun çalışkanı. İkizlerden mantıklı ve içe dönük olanı.⁣
  • 06
    Adı Sevgi konusu ne ve oyuncuları kim? Adı Sevgi dizisi oyuncu kadrosu ve hikayesi!

    Doğukan - İlker Sami Kılıç
  • 07
    Adı Sevgi konusu ne ve oyuncuları kim? Adı Sevgi dizisi oyuncu kadrosu ve hikayesi!

    Fatma Zafer - Ece Koroğlu⁣

    İyi niyetli, sakin, huzur veren bir kadın… Hem ailesine, hem babasına, hem de Emir’e yetişmeyi başarıyor.⁣
  • 08
    Adı Sevgi konusu ne ve oyuncuları kim? Adı Sevgi dizisi oyuncu kadrosu ve hikayesi!

    Fidan Özer - Lara Domaç⁣

    Baykaralara ait evde en üstte Ekrem ve Macide’nin olduğu bir hiyerarşi var ve bunun en alt kademesinde Fidan yer alıyor.⁣
  • 09
    Adı Sevgi konusu ne ve oyuncuları kim? Adı Sevgi dizisi oyuncu kadrosu ve hikayesi!

    Gülendam - Asena keskinci
  • 10
    Adı Sevgi konusu ne ve oyuncuları kim? Adı Sevgi dizisi oyuncu kadrosu ve hikayesi!

    Hande Kaptan

    Özlem Taşçı

    Okulun "yılgın" İngilizce öğretmeni, Elif'in "zorlayıcı" ev arkadaşı, Levent'in "kaprisli" nişanlısı… İlgi alanına giren konularda bir hayli becerikli, hırslı ve çekici bir kadın. Ancak bu küçük ilçe ve öğrencilerin sorunlu halleri oldukça sinirini bozmuş durumda. Zaten buraya katlanmasının tek nedeni de nişanlısı Levent. Elif ile ev arkadaşlıklarının başlamasıyla farklı karakterdeki iki kadının farklı alanlardaki çatışması da başlamış oluyor.
  • 11
    Adı Sevgi konusu ne ve oyuncuları kim? Adı Sevgi dizisi oyuncu kadrosu ve hikayesi!

    Mehtap Bayri

    Şükran Özer

    Baykara Ailesi'ne ait evin "eli maşalı" sorumlusu, Macide'nin sağ kolu, Ferdi ve Fidan'ın "hünerli" annesi… Macide'nin güvenini kazanmayı bildiği gibi nerede ne şekilde davranacağını da iyi bilen bir kadın... Özgüvenli, maharetli ve pratik zekalı… Oğlu Ferdi'yi kendisi gibi açıkgöz yetiştirmeyi başarmış olsa da kızı Fidan'ın zayıf karakteri ve sakarlığı Şükran'ın tahammülünü oldukça zorluyor.

     
  • 12
    Adı Sevgi konusu ne ve oyuncuları kim? Adı Sevgi dizisi oyuncu kadrosu ve hikayesi!

    Leyla Gündüz - Arzu Güler

    Oğluyla birlikte ağabeyi Ekrem’in kanatları altında, onun varlığına muhtaç bir hayat yaşıyor.
  • 13
    Adı Sevgi konusu ne ve oyuncuları kim? Adı Sevgi dizisi oyuncu kadrosu ve hikayesi!

    Nihan Büyükağaç

    Macide Baykara

    Baykara Ailesi'nin "güçlü" hanımı, Ekrem Baykara'nın "etkili" eşi, Volkan'ın "oğluna tutkun" annesi… Fakir bir aileden gelip Ekrem'le evlenince aileye gelin olmuş sonra da hırsıyla ailenin varlığını kocasıyla birlikte ele geçirmeyi başarmış. Tırnaklarıyla kazıyarak aştığı zorluklardan sonra ulaştığı konumda artık itaat istiyor. Kıymetlisi oğluna ve kendisine karşı yapılacak her hamleye ise en ağır şekilde karşılık vermekten çekinmiyor.
  • 14
    Adı Sevgi konusu ne ve oyuncuları kim? Adı Sevgi dizisi oyuncu kadrosu ve hikayesi!

    Serpil Gül
  • 15
    Adı Sevgi konusu ne ve oyuncuları kim? Adı Sevgi dizisi oyuncu kadrosu ve hikayesi!

    Gizem Güneş

    Elif Türkkan

    İlçeye yeni atan idealist Türk Dili ve Edebiyatı öğretmeni. Etrafına ilham veren, azimli, değerlerine bağlı, güzel ve zarif bir genç kadın… Aynı zamanda zorluklar içinde geçen bir çocukluktan kendini var eden güçlü ve yılmaz bir savaşçı. Sarpça'ya geldiği anda okulun en başarılı öğrencisi Zeynep'in çaresizliğine umut olarak başladığı onurlu ve sevgi dolu mücadelesiyle öğrencilerini, onların ailelerini ve hatta içinde bulunduğu bölgeyi değiştirmekte öncü oluyor. Hayatında hiç tatmadığı bir duyguyu Emir'de bulduğunda zorlu ve çatışmalı büyük bir aşkın içine düşüyor.
  • 16
    Adı Sevgi konusu ne ve oyuncuları kim? Adı Sevgi dizisi oyuncu kadrosu ve hikayesi!

    Mert Doğan

    Volkan Baykara

    Baykara ailesinin son kuşaktaki tek oğlu, annesinin sürekli övdüğü ve şımarttığı, babasının sürekli yerdiği, geçmişindeki büyük sırrın da etkisiyle ruhen sakatlanmış bir genç adam. Umursamaz, dediğim dedik bu adam Zeynep'in masumiyetinden etkilenip onu bir takıntı haline getirirken dengesini neredeyse tamamen kaybetmiş durumda. Akıldışı bir şekilde Zeynep'in onun hislerine karşılık vereceğine inanıyor. Konu Zeynep olduğunda herkesi, kendi hayatını bile harcamayı göze alıyor.

     
  • 17
    Adı Sevgi konusu ne ve oyuncuları kim? Adı Sevgi dizisi oyuncu kadrosu ve hikayesi!

    Yunus Emre Yıldırımer

    Emir Baykara

    Bölgenin hayırsever iş insanı merhum Muzaffer Baykara'nın en küçük oğlu, karizmatik ve etkileyici bir adam. Yıllar önce yurtdışında eğitimini tamamlarken, babasının ölümünün ardından ele geçirdiği gücü zorbalıkla kullanan ağabeyi Ekrem Baykara ve onun etrafında toplanmış ailesine karşı savaş açıyor. Emir vicdanı ve dürüstlüğü en temel ilkesi yaparak ilçeye adalet ve aydınlık getirmek, ailesinin gerçek değerlerini yeniden ilçeye kazandırmak için uğraşıyor. Emir'in yolu, verdiği bu savaşta ilçeye yeni atanan lise öğretmeni Elif'le kesişiyor. Elif'le yaşadığı büyük ve çatışmalı aşk onun yolunu daha da belirginleştiriyor.
  • 18
    Adı Sevgi konusu ne ve oyuncuları kim? Adı Sevgi dizisi oyuncu kadrosu ve hikayesi!

    Zahit Konaklı - Okday Korunan⁣

    Her zaman gördüğünü değil, gerektiğini söyleyecek kadar bilge, ketum, ağırbaşlı ve gizemli biri.⁣
  • 19
    Adı Sevgi konusu ne ve oyuncuları kim? Adı Sevgi dizisi oyuncu kadrosu ve hikayesi!

    Esma - Sıla Korkmaz

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