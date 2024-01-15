Şehit Sayin için mevlit okutuldu Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde bulunan üs bölgesine sızmaya çalışan teröristlerle güvenlik güçleri arasında çıkan çatışmada şehit olan Piyade Uzman Çavuş Serkan Sayin için memleketi Adıyaman'da mevlit okutuldu.

Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde bulunan üs bölgesine sızmaya çalışan teröristlerle güvenlik güçleri arasında çıkan çatışmada şehit olan Piyade Uzman Çavuş Serkan Sayin için memleketi Adıyaman'da mevlit okutuldu.

Haci Balta Güli Taziye Evinde düzenlenen programda, Kur'an-ı Kerim tilavetinin ardından mevlit okundu, dua edildi.

Vali Osman Varol ve Belediye Başkanı Süleyman Kılınç, şehidin babası Hacı Ali ve yakınlarına başsağlığı dileğini illetti. Programa katılanlara gül suyu ve lokum ikram edildi.

Programa, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Hikmet Uz, İl Emniyet Müdürü Cihat Dağdeviren, AK Parti İl Başkanı Emrah Erkan Bulucu, askeri erkan ve vatandaşlar katıldı.