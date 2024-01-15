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        Sürücüsü alkollü cipin çarptığı motosikletteki işletmeci, son yolculuğuna uğurlandı

        İSTANBUL'daalkollü sürücünün kullandığı cipin motosiklete çarptığı kazada hayatını kaybeden Mustafa Gül'ün (34) cenazesi, memleketi Adıyaman'da toprağa verildi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 15.01.2024 - 16:03 Güncelleme: 15.01.2024 - 16:05
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        Sürücüsü alkollü cipin çarptığı motosikletteki işletmeci, son yolculuğuna uğurlandı
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        İSTANBUL'daalkollü sürücünün kullandığı cipin motosiklete çarptığı kazada hayatını kaybeden Mustafa Gül'ün (34) cenazesi, memleketi Adıyaman'da toprağa verildi.

        Kaza, dün saat 05.00 sıralarında İstanbul'un Üsküdar ilçesi D-100 kara yolunda meydana geldi. İddiaya göre, Can Karaoğul yönetimindeki 34 ECJ 642 plakalı cip, önünde ilerleyen Mustafa Gül'ün kullandığı 34 FUU 851 plakalı motosiklete çarptı. Kazada Gül, yaşamını yitirdi. Otopsi işlemlerinin ardından Gül'ün cenazesi, memleketi Adıyaman'ın Kahta ilçesi Sarıca köyüne getirildi. Kendi işlettiği lokantaya gelen siparişi götürdüğü sırada yaşanan kazada ölen 3 çocuk babası Gül'ün cenazesi, kılınan namazın ardından köy mezarlığına defnedildi. Öte yandan alkollü olduğu belirlenen Can Karaoğul, gözaltına alınıp, tutuklandı.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adıyaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adıyaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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