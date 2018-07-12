Adnan Oktar'ın evindeki eşyalar bir bir ortaya çıkıyor

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Şube ekiplerince Adnan Oktar'ın evinde yapılan aramalarda silahların yanı sıra çok sayıda tarihi eser de vardı. Bunun yanı sıra evde 2014 hayatını kaybeden Nakşibendi tarikatinin lideri Şeyh Nazım Kıbrısi'ye verilmek üzere Adnan Oktar imzalı bir vazo da bulundu