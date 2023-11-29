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        Afyonkarahisar Belediyesinden öğrencilere kaynak kitap desteği

        Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü tarafından Halk Eğitim Merkezi'nde kurs görerek YKS'ye hazırlanan öğrencilere kaynak kitap seti dağıtıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.11.2023 - 12:02 Güncelleme: 29.11.2023 - 12:31
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        Afyonkarahisar Belediyesinden öğrencilere kaynak kitap desteği
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        Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü tarafından Halk Eğitim Merkezi'nde kurs görerek YKS'ye hazırlanan öğrencilere kaynak kitap seti dağıtıldı.

        Afyonkarahisar Belediye Başkanı Mehmet Zeybek, Halk Eğitim Merkezi Hizmet Binasına giderek öğrenciler ile buluştu, kitapları teslim etti.

        Gençlerle bir süre sohbet eden Zeybek, katılacakları sınavlarda da başarılar diledi.

        Zeybek, eğitim ve öğretime destek vermeye devam ettiklerini belirterek, "Halk Eğitim Merkezi'nde sınava hazırlık kursu gören öğrencilere katkıda bulunmak adına kitaplarını temin ettik. Tek gayemiz var eğitim ve öğretimini maddi imkansızlıklardan dolayı devam ettiremeyen öğrencelere katkıda bulunmak. Onların da eğitim ve öğretimlerini istedikleri fakülteye giderek tamamlamalarına gayret sarf ediyoruz." dedi.

        Programa Halk Eğitim Merkezi Müdürü Semra Güzbey, Belediye Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürü Sami Çetinaktı da katıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Afyonkarahisar haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Afyonkarahisar Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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