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        Afyonkarahisar'da halk ekmek büfeleri hizmete girdi

        Afyonkarahisar Belediyesi halk ekmek büfeleri hizmete girdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.11.2023 - 16:36 Güncelleme: 28.11.2023 - 16:40
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        Afyonkarahisar'da halk ekmek büfeleri hizmete girdi
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        Afyonkarahisar Belediyesi halk ekmek büfeleri hizmete girdi.

        Geçen günlerde açılışı yapılan Halk Ekmek Fabrikasında üretilen ekmekler yine Halk Ekmek Büfeleri ile vatandaşlara ulaştırılıyor.

        Halk Ekmek Fabrikası önü, Yeşil Cami, İmaret Cami, Anıt kafe, Devrane kafe, Ataköy Migros Kavşağı, Aşağı Ambaryolu, NO 03, Zafer 03 lokasyonlarında 9 farklı adreste kurulan büfelerde 15 çeşit ekmek satışı yapılıyor.

        Afyonkarahisar'ın tescilli lezzeti ekşi mayalı patatesli Afyon ekmeğinin de satışı yapılan büfelerde 250 gram ekmek ise 5 liradan satışa sunuluyor.

        Belediye Başkanı Mehmet Zeybek, ilk etapta 9 adreste hizmete giren büfe sayısının vatandaşlardan gelecek talep doğrultusunda artırılacağını kaydetti.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

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