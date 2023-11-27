Afyonkarahisar'da minibüsün devrildiği kazada 7 kişi yaralandı

Afyonkarahisar'da minibüsün devrilmesi sonucu 7 kişi yaralandı.

N.P. (42) idaresindeki 34 BMV 879 plakalı minibüs, Sinanpaşa ilçesine bağlı Düzağaç beldesi yakınlarında devrildi.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Kazada, araçtaki 7 kişi yaralandı.

Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi Hastanesi ve Afyonkarahisar Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi.

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