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        Türkiye Motokros Şampiyonası'nda şampiyonlar belli oldu

        Türkiye Motokros Şampiyonası'nda 2023'ün şampiyonları belirlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.11.2023 - 13:55 Güncelleme: 27.11.2023 - 13:55
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        Türkiye Motokros Şampiyonası'nda şampiyonlar belli oldu
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        Türkiye Motokros Şampiyonası'nda 2023'ün şampiyonları belirlendi.

        Türkiye Motosiklet Federasyonunun (TMF) açıklamasına göre organizasyonun Afyonkarahisar'daki 5. ayak final yarışları, olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edilirken, 2023 sezonunda şampiyonluğa ulaşan sporcular belli oldu.

        Sınıflarını şampiyon tamamlayan sporcular şöyle:

        MX1: Aleksandr Kurashev

        MX2: Ata Yağız Kuzu

        MX2 junior: Ömer Uçum

        MX: Arif Şişman

        Senior: Volkan Özgür

        Kadınlar: Selen Tınaz

        Veteran: Ceyhun Kalfalı

        50cc: Ahmet Hasan Yıldız

        65cc: Berat Destan Şenkalaycı

        85cc: Efe Okur

        Organizasyonda kulüpler sıralamasında ise Yeditepe Motor Sporları Kulübü birinciliği elde etti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Afyonkarahisar haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Afyonkarahisar Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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