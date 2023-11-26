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        Afyonkarahisar'dan 50 ülkeye işlenmiş mermer gönderiliyor

        Afyonkarahisar'da işlenmiş mermer ürünlerini 50 ülkeye ihraç eden madencilik firması, katma değerli işlenmiş ürünleriyle ekonomiye katkı sağlıyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.11.2023 - 16:00 Güncelleme: 26.11.2023 - 16:24
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        Afyonkarahisar'dan 50 ülkeye işlenmiş mermer gönderiliyor
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        Afyonkarahisar'da işlenmiş mermer ürünlerini 50 ülkeye ihraç eden madencilik firması, katma değerli işlenmiş ürünleriyle ekonomiye katkı sağlıyor.

        Firmanın Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Osman Cavit Turunç, Organize Sanayi Bölgesi'ndeki (OSB) tesislerinde, Türkiye'nin farklı yerlerindeki ocaklardan çıkan mermerlerden ürettikleri dekoratif, peyzaj, duvar, cephe ve zemin kaplama ürünlerinin yüzde 95'nin ihraç edildiğini söyledi.

        50'den fazla ülkeye işlenmiş mermer ihraç ettiklerini dile getiren Turunç, "Ana pazarımız ABD. Bunun yanında Avusturalya, Yeni Zelanda, Orta Doğu ülkeleri, Güney Afrika Cumhuriyeti, Nijerya, Libya, İngiltere, İrlanda, Fransa, Kuzey Avrupa ülkeleri, Hindistan ve Malezya olmak üzere 50'den fazla ülkeye satışımız var. Bunların yüzde 42'si ABD'deki kendi pazarlama ağımıza gidiyor. Son 3 yıldır da blok mermer ihracatımız yok denecek kadar da az. Sattığımız mermerlerin yüzde 98'i işlenmiş üründür." dedi.

        ABD ve Türkiye'deki tesislerinde 515 çalışanı olduğunu belirten Turunç, işlenmiş mermer ürünlerin hazırlanması için yeni 45 kadın personelin aralarına katıldığını sözlerine ekledi.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Afyonkarahisar haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Afyonkarahisar Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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