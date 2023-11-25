Afyonkarahisar'da devrilen tırın sürücüsü öldü

Afyonkarahisar'ın Sultandağı ilçesinde, devrilerek yanan tırın sürücüsü hayatını kaybetti.

M.G, (26) idaresindeki 42 UY 394 plakalı tahıl yüklü tır, Afyonkarahisar-Konya kara yolu Yakasenek köyü yakınlarında devrildi.

Kaza nedeniyle yanmaya başlayan tır, ihbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Yanan araçta yaşamını yitiren sürücünün cenazesi, morga kaldırıldı.

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