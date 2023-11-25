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        Afyonkarahisar'da devrilen tırın sürücüsü öldü

        Afyonkarahisar'ın Sultandağı ilçesinde, devrilerek yanan tırın sürücüsü hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.11.2023 - 14:08 Güncelleme: 25.11.2023 - 14:18
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        Afyonkarahisar'da devrilen tırın sürücüsü öldü
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        Afyonkarahisar'ın Sultandağı ilçesinde, devrilerek yanan tırın sürücüsü hayatını kaybetti.

        M.G, (26) idaresindeki 42 UY 394 plakalı tahıl yüklü tır, Afyonkarahisar-Konya kara yolu Yakasenek köyü yakınlarında devrildi.

        Kaza nedeniyle yanmaya başlayan tır, ihbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekiplerince söndürüldü.

        Yanan araçta yaşamını yitiren sürücünün cenazesi, morga kaldırıldı.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Afyonkarahisar haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Afyonkarahisar Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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