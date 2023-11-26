Afyonkarahisar'da şiddetli rüzgardan Dişli Belediyesinin çatısı uçtu

Afyonkarahisar'da, şiddetli rüzgar nedeniyle bir belde belediyesinin çatısı uçtu.

Bolvadin ilçesine bağlı Dişli belediyesinin şiddetli rüzgardan uçan çatısı, tek parça halinde bina bahçesine düştü.

Çatının, düştüğü yerden kaldırılması için güvenlik şeridi çekilip çalışma başlatıldı.

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