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        Afyonkarahisar'da şiddetli rüzgardan Dişli Belediyesinin çatısı uçtu

        Afyonkarahisar'da, şiddetli rüzgar nedeniyle bir belde belediyesinin çatısı uçtu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.11.2023 - 23:25 Güncelleme: 26.11.2023 - 23:30
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        Afyonkarahisar'da şiddetli rüzgardan Dişli Belediyesinin çatısı uçtu
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        Afyonkarahisar'da, şiddetli rüzgar nedeniyle bir belde belediyesinin çatısı uçtu.

        Bolvadin ilçesine bağlı Dişli belediyesinin şiddetli rüzgardan uçan çatısı, tek parça halinde bina bahçesine düştü.

        Çatının, düştüğü yerden kaldırılması için güvenlik şeridi çekilip çalışma başlatıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Afyonkarahisar haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Afyonkarahisar Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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