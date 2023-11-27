Haberler Gündem Hava Durumu Meteoroloji'den yeni uyarı! Sağanak ve fırtına devam ediyor

Meteoroloji'den yeni uyarı! Sağanak ve fırtına devam ediyor Türkiye'yi etkisi altına alan soğuk ve yağışlı havaya bazı bölgelerde şiddetli fırtına da eşlik ediyor. Meteoroloji'den ise yeni bir uyarı daha geldi. Açıklamada yarın Marmara, Batı Karadeniz ve Kuzey Ege'de kuvvetli sağanak ve rüzgar beklendiği kaydedildi Anadolu Ajansı Giriş: 27.11.2023 - 13:05 Güncelleme: 27.11.2023 - 13:07 facebook

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Marmara, Batı Karadeniz ve Kuzey Ege için fırtına, Kıyı Ege için ise kuvvetli sağanak uyarısında bulunuldu.

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AA'da yer alan habere göre Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, yarın öğle saatlerinden itibaren rüzgarın Marmara ve Kuzey Ege ile Batı Karadeniz'de güney yönlerden kuvvetli ve fırtına şeklinde esmesi bekleniyor.