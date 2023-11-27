Konya ve Afyonkarahisar'da mevsimin ilk karı düştü.

Afyonkarahisar'da sabah erken saatlerde başlayan kar yağışı, kent merkezini beyaza bürüdü.

Afyonkarahisar Belediye ekipleri, caddelerde kar kürüme çalışması yaptı.

- Konya'nın ilçelerine de ilk kar düştü

Konya'nın Cihanbeyli, Karapınar Halkapınar ve Ereğli ilçelerine de mevsimin ilk karı yağdı.

Cihanbeyli'de yüksek kesimlerinde bulunan Kandil Mahallesine mevsimin ilk karı düştü. Kar yağışı, bölgeyi beyaz bir örtüyle kapladı.

Karapınar'da da karla karışık yağmur etkili olurken, yağmur bir süre sonra yerini kara bıraktı.

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