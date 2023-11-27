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        Konya ve Afyonkarahisar'da mevsimin ilk karı düştü

        Konya ve Afyonkarahisar'da mevsimin ilk karı düştü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.11.2023 - 12:16 Güncelleme: 27.11.2023 - 12:25
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        Konya ve Afyonkarahisar'da mevsimin ilk karı düştü
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        Konya ve Afyonkarahisar'da mevsimin ilk karı düştü.

        Afyonkarahisar'da sabah erken saatlerde başlayan kar yağışı, kent merkezini beyaza bürüdü.

        Afyonkarahisar Belediye ekipleri, caddelerde kar kürüme çalışması yaptı.

        - Konya'nın ilçelerine de ilk kar düştü

        Konya'nın Cihanbeyli, Karapınar Halkapınar ve Ereğli ilçelerine de mevsimin ilk karı yağdı.

        Cihanbeyli'de yüksek kesimlerinde bulunan Kandil Mahallesine mevsimin ilk karı düştü. Kar yağışı, bölgeyi beyaz bir örtüyle kapladı.

        Karapınar'da da karla karışık yağmur etkili olurken, yağmur bir süre sonra yerini kara bıraktı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Afyonkarahisar haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Afyonkarahisar Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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