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        Afyonkarahisar'da trafodan kablo çalan hırsızlar yakalandı

        Afyonkarahisar'ın Emirdağ ilçesinde trafodan kablo hırsızlığı yapan 2 kişi yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.11.2023 - 14:29 Güncelleme: 28.11.2023 - 14:36
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        Afyonkarahisar'da trafodan kablo çalan hırsızlar yakalandı
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        Afyonkarahisar'ın Emirdağ ilçesinde trafodan kablo hırsızlığı yapan 2 kişi yakalandı.

        İlçeye bağlı Çatallı köyünde, İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri trafodan kablo hırsızlığı yapan şüphelilere karşı çalışma başlattı.

        Ekipler, daha önce 9 farklı yerden de kablo hırsızlığı yapan M.E. ve M.G. suçüstü yakalandı.

        Şüphelilerin jandarmada işlemleri sürüyor.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Afyonkarahisar haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Afyonkarahisar Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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