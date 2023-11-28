Afyonkarahisar'da trafodan kablo çalan hırsızlar yakalandı
Afyonkarahisar'ın Emirdağ ilçesinde trafodan kablo hırsızlığı yapan 2 kişi yakalandı.
Afyonkarahisar'ın Emirdağ ilçesinde trafodan kablo hırsızlığı yapan 2 kişi yakalandı.
İlçeye bağlı Çatallı köyünde, İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri trafodan kablo hırsızlığı yapan şüphelilere karşı çalışma başlattı.
Ekipler, daha önce 9 farklı yerden de kablo hırsızlığı yapan M.E. ve M.G. suçüstü yakalandı.
Şüphelilerin jandarmada işlemleri sürüyor.
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