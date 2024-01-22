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        Afyonkarahisar'da "İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı" yapıldı

        Afyonkarahisar'da Vali Kübra Güran Yiğitbaşı, başkanlığında "İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı" gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.01.2024 - 14:29 Güncelleme: 22.01.2024 - 14:53
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        Afyonkarahisar'da "İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı" yapıldı
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        Afyonkarahisar'da Vali Kübra Güran Yiğitbaşı, başkanlığında "İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı" gerçekleştirildi.

        Kurum binası B-Blok'taki toplantı salonundaki programda, il genelindeki yatırımlar ile devam eden iş ve işlemlerin koordineli bir şekilde sürdürülebilmesi için kamu kurum ve kuruluşları arasındaki koordinasyon değerlendirildi.

        Yiğitbaşı, toplantıda yaptığı konuşmada, 2024 yılının ilk toplantısı gerçekleştirdiklerini belirterek,"İlimiz yatırımlarının ve sosyoekonomik gelişmelerini değerlendirdiğimiz toplantımızda kurumlarımızın işbirliği ve koordinasyona gerekli olan yatırımlarını birlikte değerlendiriyoruz. Bizlerin tüm gayreti vatandaşlarımızın ihtiyaçlarını ve kamu menfaatine olan her işi hızla hayata geçirebilmek."ifadesini kullandı.

        Yiğitbaşı, 20223 yılında Afyonkarahisar'da 590 yatırım projesinin tamamlandığını 176'sının da devam ettiğini kaydetti.

        Yatırım sunumların yapıldığı toplantıya, ilçe kaymakamları, belediye başkanları, kurum ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri katıldı.

        Galeri
        Galeri

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