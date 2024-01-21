İscehisar'da trafik kazasında 3 kişi yaralandı

Afyonkarahisar'ın İscehisar ilçesinde refüje devrilen otomobildeki 2'si çocuk 3 kişi yaralandı.

T.B. (32) idaresindeki 16 P 4724 plakalı otomobil, ilçe girişinde refüje devrildi.

Kazada, otomobilde bulunan F.B. (64), H.N.B. (12) ile R.B. (9) yaralandı.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Ambulansla, İscehisar Devlet Hastanesine kaldırılan yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Afyonkarahisar haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Afyonkarahisar Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.