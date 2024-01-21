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        Afyonkarahisar'da kar etkili oluyor

        Afyonkarahisar ve bazı ilçelerinde kar etkisini gösteriyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.01.2024 - 16:55 Güncelleme: 21.01.2024 - 17:00
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        Afyonkarahisar'da kar etkili oluyor
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        Afyonkarahisar ve bazı ilçelerinde kar etkisini gösteriyor.

        Kent merkezi ile İhsaniye, Çay, Şuhut, İscehisar ve Sinanpaşa ilçelerinde öğleden sonra başlayan sağanak yerini kara bıraktı.

        Kar nedeniyle evlerin çatıları, cadde ve sokaklar beyaza büründü.

        Yağışla birlikte Anıtpark çevresindeki araç ve duvarların üzerinde biriken karlarla çocuklar kar topu oynadı. Bazı vatandaşlar da fotoğraf çektirdi.

        İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kent merkezi ile çevre yolu üzerinde araçlarıyla seyreden sürücüleri zincir takmaları ve dikkatli olmaları noktasında uyarıyor.

        Karayolları 31. Şube Şefliği ekiplerinin, Afyonkarahisar'ı Antalya, Konya ve Ankara'ya bağlayan çevre yolu güzergahlarında tuzlama çalışmasına başladığı bildirildi.

        İl Özel İdaresi yetkilileri de kent genelinde kapalı bir yol olmadığını belirterek, ekiplerin teyakkuz halinde olduğunu vurguladı.

        Meteoroloji 5. Bölge Müdürlüğünden yağışın geç saatlere kadar hafif ve aralıklarla devam edeceği öğrenildi.

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