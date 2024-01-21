Emirdağ'da jandarmanın bulduğu yaralı şahin koruma altına alındı

Afyonkarahisar'ın Emirdağ ilçesinde jandarma tarafından bulunan yaralı şahin koruma altına alındı.

İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, devriye yaptıkları Davulga beldesinde yaralı halde bulunan şahini teslim aldı.

Ekipler, şahini tedavisi yapılmak üzere Doğa Koruma Milli Parklar 5. Bölge Müdürlüğü Bolvadin Şefliğine teslim etti.

Şahin, tedavisinin ardından tekrar doğaya bırakılacak.

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