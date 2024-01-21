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        Emirdağ'da jandarmanın bulduğu yaralı şahin koruma altına alındı

        Afyonkarahisar'ın Emirdağ ilçesinde jandarma tarafından bulunan yaralı şahin koruma altına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.01.2024 - 13:02 Güncelleme: 21.01.2024 - 13:08
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        Emirdağ'da jandarmanın bulduğu yaralı şahin koruma altına alındı
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        Afyonkarahisar'ın Emirdağ ilçesinde jandarma tarafından bulunan yaralı şahin koruma altına alındı.

        İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, devriye yaptıkları Davulga beldesinde yaralı halde bulunan şahini teslim aldı.

        Ekipler, şahini tedavisi yapılmak üzere Doğa Koruma Milli Parklar 5. Bölge Müdürlüğü Bolvadin Şefliğine teslim etti.

        Şahin, tedavisinin ardından tekrar doğaya bırakılacak.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Afyonkarahisar haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Afyonkarahisar Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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