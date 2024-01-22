Sandıklı'da tarihi hamam, restorasyon sonrası müze oldu

Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde 1950'li yıllarda kullanılan tarihi hamam restore edilerek müze haline getirildi.

Ece Mahallesi'ndeki tarihi hamam, Sandıklı Belediye Başkanı Mustafa Çöl'ün girişimleriyle Kütahya Vakıflar Bölge Müdürlüğü tarafından restore edilerek müze haline dönüştürüldü.

Müzede, eski hamam döneminden kalma eşyalar da sergileniyor.

Vatandaşlarca gezilebilen müzenin ilerleyen günlerde açılışının yapılması bekleniyor.

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