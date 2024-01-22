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        Sandıklı'da tarihi hamam, restorasyon sonrası müze oldu

        Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde 1950'li yıllarda kullanılan tarihi hamam restore edilerek müze haline getirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.01.2024 - 13:36 Güncelleme: 22.01.2024 - 13:42
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        Sandıklı'da tarihi hamam, restorasyon sonrası müze oldu
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        Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde 1950'li yıllarda kullanılan tarihi hamam restore edilerek müze haline getirildi.

        Ece Mahallesi'ndeki tarihi hamam, Sandıklı Belediye Başkanı Mustafa Çöl'ün girişimleriyle Kütahya Vakıflar Bölge Müdürlüğü tarafından restore edilerek müze haline dönüştürüldü.

        Müzede, eski hamam döneminden kalma eşyalar da sergileniyor.

        Vatandaşlarca gezilebilen müzenin ilerleyen günlerde açılışının yapılması bekleniyor.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Afyonkarahisar haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Afyonkarahisar Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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